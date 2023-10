"Mi cuerpo está acá, pero mi cabeza en Israel", dice una joven acaba de volver a la Argentina

Una mujer argentina de 31 años que regresó al país al día siguiente del ataque de Hamas "para proteger" a sus hijas aseguró que su cuerpo "está acá" pero su cabeza en Israel.

J.L, de 31 años, prefirió resguardar su identidad y contó a Télam que vive hace 9 años en una ciudad al norte de Tel Aviv y el domingo pasado embarcó hacia Argentina con su marido y sus dos hijas, de 3 años y seis meses respectivamente, por el miedo que le produjo que se hayan infiltrado milicianos del grupo islamista en el territorio israelí.

"A las 6 y media de la mañana fue la primer sirena. Yo estaba durmiendo y me desperté por la sirena y fue como una sensación muy rara porque no se veía venir, a diferencia de otros conflictos que yo viví. Es como que uno se prepara mentalmente porque sabe un poco antes que algo puede pasar. Y esta vez fue como muy sorpresa", dijo la mujer.

"Nos fuimos al refugio dentro de la casa y quisimos poner buena cara con mi marido por nuestra hija mayor que ya es grande y entiende lo que pasa. Empezamos a escribirnos entre familiares y amigos y muy rápido nos empezamos a dar cuenta que no era un ataque normal, como que era algo mucho más grande", continuó su relato.

J.L sostuvo que su mayor miedo "fue el tema de los infiltrados por tierra, porque los misiles a mí no me dan miedo, confío mucho en el sistema de la cúpula de hierro".

"Tuve como ataques de ansiedad, más que nada por mis hijas, el hecho de salir a la calle y que tal vez pueda haber un terrorista al lado tuyo. Me asusté mucho y cerré todas las persianas de la casa a las a pesar de que eran las 10 de la mañana porque me daba miedo que se puedan meter por el jardín", aseguró.

J.L y su marido decidieron ese mismo domingo buscar pasajes para salir de Israel para resguardar la seguridad de sus hijas, mientras en las autoridades del país iban elevando la cantidad de víctimas que había dejado el ataque de Hamas.

"Cuando decidimos que nos íbamos a ir nos queríamos ir a cualquier lado, no nos importaba ir a otro país y de ahí ver, pero queríamos salir de Israel en principio. Una agencia nos dijo que tenía un pasaje a Buenos Aires para dentro de tres horas, así que armamos las valijas y nos fuimos", contó la mujer, que tomo el vuelo con escala en Madrid para llegar a Argentina.

"Cuando llegamos al aeropuerto fue una imagen muy triste. Había gente gritando desesperada porque le habían cancelado los vuelos y no se querían ir del aeropuerto hasta conseguir cualquier cosa, también había gente que había sido desalojada de las ciudades del sur y otras personas durmiendo", recordó y comentó que había mesas con comida porque había gente que estaba varada hace muchas horas allí.

"Vimos en la pantalla todos los vuelos cancelados, salvo el nuestro y dos más. No sabía si salíamos hasta que nos subimos al avión, era todo muy incierto", afirmó J.L, que ya se encuentra en Buenos Aires pero vive con mucha preocupación el conflicto desatado.

"Mi cuerpo está acá pero mi mente está en Israel. Lo único que me da fuerza para no volver son mis hijas porque yo quiero estar ahí", aseguró la mujer, que eligió resguardar su identidad por miedo a represalías.

"El peligro es el mundo porque terroristas hay en todo el mundo y es una organización muchísimo más grande de lo que pensamos. No me quiero sentir insegura también en otro país pero los terroristas no se van a quedar de brazos cruzados", se lamentó.

El sábado pasado milicianos de Hamas se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza, mataron a centenares de civiles en sus casas, en las calles y en una fiesta electrónica al aire libre, además de secuestrar a civiles y soldados a los que amenazó con ejecutar en caso de que prosigan los ataques contra Gaza.

Desde entonces, el Ejército israelí realizó bombardeos en la Franja de Gaza y milicianos palestinos lanzaron más cohetes, lo que ocasionó la muerte de al menos 1.200 personas en Israel y unos 1.100 palestinos.

En este contexto el Gobierno argentino reclamó que Hamas libere a los rehenes que están en poder del grupo islamista palestino, mientras avanza el operativo "Regreso Seguro" para repatriar a los 1.304 argentinos que hasta el momento solicitaron ser evacuados de Israel.

Esta tarde se confirmó que el avión Hércules para evacuar argentinos desde Israel "ya se encuentra en la zona" de conflicto para trasladar a Roma al primer contingente y se anunció que mañana partirá otra nave para reforzar el traslado de connacionales, con la idea de trasladar al país a 200 personas por día.

Con información de Télam