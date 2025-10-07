Los hutíes detienen a otros nueve trabajadores de la ONU en Yemen, según portavoz de la ONU

FOTO DE ARCHIVO: Vista de la ciudad portuaria de Yemen, Adén

ers) -Nueve miembros más del personal de las Naciones Unidas han sido detenidos por las autoridades hutíes de Yemen, elevando a 53 el número total de personal de la ONU detenido arbitrariamente desde 2021, dijo el lunes el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

"El secretario general condena enérgicamente las continuas detenciones arbitrarias de su personal y sus socios, así como la incautación ilegal en curso de locales y activos de la ONU en áreas bajo control hutí", dijo Dujarric en un comunicado.

Dujarric no especificó el momento ni las circunstancias de las últimas detenciones.

El grupo alineado con Irán asaltó las instalaciones de la ONU en Saná en agosto y detuvo al menos a 18 miembros del personal de la ONU tras un ataque israelí que mató al primer ministro del gobierno dirigido por los hutíes y a varios ministros más.

Representantes hutíes afirmaron que las inmunidades legales del personal de la ONU no deberían amparar las actividades de espionaje, y acusaron a la organización de parcialidad por condenar lo que denominaron "medidas legales contra las células de espionaje" mientras no denunciaba el ataque israelí.

Yemen ha estado dividido entre una Gobierno hutí en Saná y un Ejecutivo respaldado por Arabia Saudí en Adén desde que los milicianos hutíes se apoderaron de la capital a finales de 2014, desencadenando un conflicto de una década de duración.

"El secretario general reitera su llamamiento urgente a la liberación inmediata e incondicional de todo el personal [...] Deben ser respetados y protegidos de conformidad con el derecho internacional aplicable", dijo Dujarric.

Con información de Reuters