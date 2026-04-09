Enviado ONU se reúne con el viceministro iraní y visita los lugares bombardeados en Teherán

El embajador iraní ante las Naciones Unidas, Majid Takht-Ravanchi, habla con los medios de comunicación a las afueras de la sala del Consejo de Seguridad en la sede de la ONU en Nueva York.

​Jean Arnault, enviado personal del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ‌reunió el ‌jueves en Teherán con el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, como parte de los esfuerzos de la entidad para poner fin a la guerra, informó la organización.

Arnault también ​se reunió ⁠con representantes de la Media Luna ‌Roja Iraní y visitó ⁠algunos lugares dañados en ⁠los recientes ataques aéreos, informó el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, en ⁠una rueda de prensa habitual en ​Nueva York.

"Escuchó opiniones sobre ‌el camino a seguir ‌y reiteró el firme compromiso ⁠del secretario general de hacer todo lo posible para apoyar una solución pacífica de este conflicto", afirmó.

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Dujarric ​señaló que ‌Arnault continuaría su gira regional con varias visitas en Oriente Medio "destinadas a respaldar los esfuerzos en curso para lograr una resolución ⁠integral y duradera de este conflicto".

La ONU informó el miércoles que también se esperaba que Arnault visitara en los próximos días Pakistán, país que facilitó el alto el fuego entre Estados Unidos ‌e Irán y que se ha estado preparando para una primera ronda de conversaciones entre ambos países.

Dujarric señaló que los planes de viaje de Arnault ‌estaban "en constante evolución". Afirmó que su reunión con Takht-Ravanchi había sido "sustantiva" y que "espera continuar ‌con sus ⁠consultas".

"Esperamos que se quede un poco más en Teherán, ​pero, obviamente, las cosas cambian con bastante rapidez", dijo Dujarric.

(Reportaje de David Brunnstrom; Editado en español por Natalia Ramos)