OMS lanza plan de 518 millones de dólares para frenar brote de ébola en África

El director de la OMS moviliza a la comunidad en respuesta al ébola en el Congo y pide más fondos.

Por Anait Miridzhanian ​y Emma Farge

DAKAR/NAIROBI, 5 jun (Reuters) - El director general de la Organización Mundial de la ‌Salud anunció el ‌viernes un plan conjunto de seis meses y 518 millones de dólares para combatir el ébola y pidió fondos y compromiso político para frenar la propagación de un brote que ya es el cuarto más grave de ​la historia.

La estrategia ⁠tiene como objetivo ayudar a la República ‌Democrática del Congo y a la ⁠vecina Uganda a contener ⁠sus brotes, al tiempo que se ayuda a otros países a prepararse para posibles casos mediante ⁠medidas que incluyen un control fronterizo reforzado, ​según informaron la OMS y ‌los Centros Africanos para ‌el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El ⁠brote avanza con rapidez y seguimos intentando ponernos al día", afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Contener el ​ébola requiere ‌compromiso político, financiación sostenida y confianza en la participación de las comunidades".

La epidemia pasó desapercibida durante semanas, según informó CDC África en la misma rueda de ⁠prensa, lo que dejó a las autoridades sanitarias a la zaga y luchando por controlarla.

Hasta ahora se han registrado 381 casos confirmados en el Congo y 62 muertes confirmadas, según CDC África. Uganda ha registrado 19 casos y dos muertes.

El ‌brote está provocado por la rara cepa Bundibugyo, para la que no existe ningún tratamiento ni vacuna aprobados.

"Este brote es muy grave. Si lo comparamos con brotes anteriores de Bundibugyo, este es ‌el más grave que hemos tenido", afirmó el director general de CDC África, Jean Kaseya.

Afirmó que, ‌hasta la fecha, ⁠los donantes han comprometido 315,8 millones de dólares para la respuesta, una ​cifra inferior a los 498 millones iniciales, tras señalar que algunos habían "corregido" sus cifras, sin dar más detalles.

(Editado en español por Carlos Serrano)