Zelenski dice que el oleoducto Druzhba puede reanudar sus operaciones

El presidente de Ucrania, Zelenski, habla durante una entrevista con Reuters en Kyiv.

El oleoducto "Druzhba", que transporta petróleo ruso a Europa, está ‌listo para ‌reanudar sus operaciones, según declaró el martes el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, lo que indica que Kiev espera ahora que se desbloquee un paquete de ayuda ​de 90.000 ⁠millones de euros.

"Ucrania ha completado ‌los trabajos de reparación ⁠en el tramo del ⁠oleoducto Druzhba que resultó dañado por un ataque ruso. El oleoducto puede ⁠reanudar su funcionamiento", declaró ​Zelenski en la red ‌social X.

La suspensión ‌de los flujos provocó la indignación ⁠de Hungría y Eslovaquia, que siguen dependiendo de las importaciones de petróleo ruso.

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El Gobierno ​saliente ‌de Hungría había amenazado con recortar la ayuda energética a Ucrania como respuesta y el primer ministro, Viktor Orbán, ⁠bloqueó el paquete de ayuda para Kiev acordado por la Comisión Europea.

Zelenski añadió que Ucrania, cuyo presupuesto de guerra depende en gran medida de la financiación extranjera, espera ‌que el dinero se desembolse según lo acordado tras las reparaciones de Druzhba.

"Vinculamos esto al desbloqueo del paquete de ayuda europea para ‌Ucrania, que ya había sido aprobado por el Consejo Europeo", afirmó.

El Kremlin ‌declaró el ⁠martes que Rusia estaba técnicamente preparada para reanudar ​el flujo de petróleo a través del oleoducto.

Con información de Reuters