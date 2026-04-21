Conmoción por lo que se supo sobre la salud de Yanina Latorre: "Me voy a..."

Conmoción por lo que se supo sobre la salud de Yanina Latorre.

El estado de salud de Yanina Latorre encendió todas las alarmas en el mundo del espectáculo. Todo ocurrió de forma sorpresiva en la intimidad de su hogar, pero la noticia logró trascender a los medios gracias a la acción de su hija Lola. La joven modelo publicó en su cuenta de TikTok un material de voz inédito que registró el instante exacto de la fuerte recaída física de la conductora de Sálvese Quien Pueda, el programa que sale por América TV.

Según el contenido de la grabación, la conductora revisaba prendas de su vestidor junto a su marido, el exfutbolista Diego Latorre. "Este traje es lindo para una camisa y un jean. Los chalecos van, los dejo. ¿Este te gusta? A mi también me gusta", relataba la con absoluta normalidad.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en apenas un segundo. "Ay me bajó la presión, me voy a desmayar", repitió la mujer.

La ayuda de Diego Latorre

Frente a esta delicada situación, el comentarista deportivo intentó brindar una asistencia rápida para evitar la caída al piso de su esposa. "Tranquila", respondió el exjugador, para luego reprocharle: "No comiste nada". Ante el malestar persistente, el hombre ofreció un vaso de agua y le remarcó sus movimientos bruscos. "Ayudame, despacio, no me siento bien, estoy medio rara", suplicó la presentadora.

Conmoción por lo que se supo sobre la salud de Yanina Latorre.

A pesar de la gravedad inicial del cuadro, la joven transformó el drama familiar en una comedia de redes sociales. "Mi mamá se desmaya al ordenar el vestidor y graba todo sin querer, me estallo", escribió Lola Latorre en su publicación.