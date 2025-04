Avance en derechos: Quintela garantiza el acceso al agua, electricidad y conectividad en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela visitó esta semana el departamento General Ortiz de Ocampo, donde revisó y se informó del avance de las obras de electrificación y provisión de agua en la localidad de Bañado de Tigre. En ese marco, el mandatario remarcó el compromiso de su equipo con los proyectos y adelantó que llevará conectividad e internet para la comunidad.

En sus redes sociales, el mandatario aseguró: "Llegamos a Bañado del Tigre, donde pudimos llevar agua potable y energía eléctrica a los habitantes de este paraje, una zona postergada por la lejanía y las dificultades para llevar los servicios. Y en Noriega también pudimos cumplir con la promesa de que las familias de allí accedan a la energía eléctrica".

"Esto mejorará, sin dudas, su calidad de vida. Sean dos o 100 familias en los parajes, nuestro deseo es que vivan con tranquilidad, comodidad y con sus necesidades básicas cubiertas. Así hacemos que el Estado provincial esté presente llevando oportunidades a cada rincón de la provincia", afirmó.

El compromiso estatal para las obras fundamentales

En el marco de la visita, Quintela felicitó al equipo de trabajo y expresó tiene un "equipo muy comprometido, porque si no fuera por ellos esto no sería posible", y remarcó: "Muchas veces yo me llevo los elogios, pero quiero compartirlos con los diputados, porque para hacer esto necesito autorización para manejar los recursos que no son míos, son del Estado. Y decidimos traerlos acá".

"Luz y agua son dos elementos vitales, y vamos a traer internet también, porque esto permite crecer, desarrollarse, y que la gente venga, porque la vida acá es mucho más fácil, más llevadera que en la ciudad", enfatizó el gobernador riojano y destacó que en el campo "no es el hambre el problema, en el campo el problema son los servicios".

Por su parte, el diputado provincial, Fabián Gauna, agradeció al gobernador y a las autoridades presentes y destacó que "estos lugares, que fueron muy postergados, hoy tienen agua y luz”. En esa línea, enfatizó que es "extraordinario lo que este hombre ha hecho por el departamento", así como aseguró que seguirán trabajando de la misma forma.

Finalmente, una de las vecinas de zona, Petrona Josefa Maldonado, remarcó que “Quintela es el primer gobernador que ha llegado a Bañado del Tigre”. La vecina manifestó su agradecimiento en nombre de sus hijos y de todas las familias, además de celebrar que en dos años se hayan concretado "dos trabajos muy grandes: la luz y el agua".