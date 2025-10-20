En plena parálisis nacional, la Cámara de la Construcción de Formosa destacó que la obra pública provincial reactivó el sector

Desde la Cámara de la Construcción de Formosa destacaron que el sector registró una marcada reactivación durante mayo, junio y julio, impulsada por la obra pública provincial. Señalaron que el repunte se logró sostener gracias a los proyectos que el Gobierno lleva adelante con recursos propios, en el marco del Modelo Formoseño impulsado por Gildo Insfrán, que prioriza la ejecución de obras estratégicas y de infraestructura esencial para la provincia.

Frente a ese escenario, el presidente del organismo, Edgardo Hoyos, aseguró: "En los meses de mayo, junio y julio hubo un repunte bastante importante en la construcción. Ahora está estabilizado, pero el hecho de que haya habido un crecimiento con la obra pública provincial, es un dato que marca una reactivación positivo, después del fuerte parate que tuvimos".

"Al margen de la obra nacional, que fue eliminada, la Provincia siguió a un ritmo más lento, pero no paró", destacó el referente y aseguró que este ritmo se aceleró y destacó que hay una mejora en el sector, lo que "permitió que las empresas subsistan y no tengan recesión".

Un Gobierno provincial presente

Hoyos aseveró que la provincia no hay reportes de empresas que hayan entrado en proceso de quiebra o concurso de acreedores "aunque puede haber alguna en inactividad" tras la paralización de la obra pública nacional, una decisión política tomada por el presidente de la nación, Javier Milei, que se enmarca en el achique y ajuste del Estado.

Asimismo, el titular de la Cámara de la Construcción explicó que los valores de crecimiento en el sector se dieron a partir de mayo en Formosa, cuando fueron contrastados a estadísticas de los años 2023 y 2024, donde la crisis tuvo un impacto más fuerte para la obra pública.

"No es un consuelo de tontos, pero en estos momentos se está muy por arriba de otras provincias del NEA y el NEA, con respecto a la reactivación de la construcción. Por ejemplo Chaco, hoy no tiene inversión en obra pública provincia, casi al igual que Misiones", concluyó.

Obras financiadas por la provincia

El Gobierno de Formosa impulsa el desarrollo del interior provincial y ejecuta importantes obras de infraestructura vial e hídrica, financiadas íntegramente con fondos provinciales, como respuesta a la paralización de proyectos nacionales. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) realiza trabajos clave en localidades como Buena Vista, Siete Palmas y Tres Lagunas, que incluyen el estabilizado de la Ruta Provincial N° 4 y N° 8, la reparación del puente sobre el riacho He Hé y el mejoramiento de caminos vecinales.

Además, se llevó a cabo cruciales intervenciones hídricas, como el mantenimiento del reservorio de agua cruda en Buena Vista y la reactivación del caudal de los riachos El Porteño y He Hé, lo que garantiza así la conectividad, el abastecimiento de agua a la población y el desarrollo territorial, lo que demuestra el compromiso provincial de continuar con la inversión en obras a pesar de los recortes del Gobierno nacional.