Obispos católicos piden trato humano para migrantes durante misa en frontera entre EEUU y México

El obispo James Misko, de Tucson, oficia la misa durante la Misa Fronteriza 250 en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús en Nogales, Arizona

Más de ​100 obispos católicos, monjas, sacerdotes y feligreses se unieron el viernes por la tarde a una procesión que cruzó la frontera entre Estados Unidos y México, instando al Gobierno estadounidense a tratar a los migrantes con dignidad y respeto.

La ‌procesión, que partió de Nogales, Arizona, hacia su ‌ciudad hermana en el estado mexicano de Sonora, se organizó para coincidir con las conmemoraciones del aniversario 250 de Estados Unidos.

"Queremos estar bien juntos. De eso se trata la Iglesia", afirmó el obispo James Misko, de Tucson, Arizona, mientras celebraba la misa en la iglesia del Sagrado Corazón de Nogales, desde donde se divisa la valla fronteriza entre Estados Unidos y México.

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LÍDERES CATÓLICOS CRITICAN POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN

Una vez concluida la celebración, el clero y los feligreses se pusieron en fila y comenzaron a rezar el rosario juntos mientras cruzaban la frontera, donde se les unieron sus homólogos mexicanos.

"El calor es terrible, de hecho, es mortal", dijo la hermana Eileen McKenzie, ​una monja franciscana que trabaja con migrantes ⁠en Ambos Nogales.

Consideró que la procesión fue un momento único de solidaridad, mientras soportaban temperaturas que alcanzaban los 96 grados ‌Fahrenheit (36 grados Celsius).

"Nos dimos cuenta de que hay personas cruzando el desierto en este mismo momento y no ⁠tienen ningún respiro. Eso nos hace verlo con otra perspectiva. Cada vez ⁠hay más gente que se adentra más y más en el desierto. Están más desesperados y siguen cruzando".

Los líderes católicos de Estados Unidos, junto con el papa León XIV, han criticado las políticas de inmigración de la era Trump, señalando las deportaciones masivas, las ⁠condiciones en los centros de detención y las redadas de control migratorio como algunas de las medidas que, según ellos, ​contribuyen al miedo y al sufrimiento de los migrantes.

La Corte Suprema dictaminó el jueves, en ‌dos sentencias, que la administración del presidente Donald Trump podía ‌rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera y privar de protección frente a la deportación a cientos de ⁠miles de inmigrantes haitianos y sirios.

En una reunión celebrada en noviembre, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos emitió un comunicado en el que expresaba su tristeza por "la difamación de los inmigrantes" y su preocupación por las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a la atención pastoral.

OBISPO DICE QUE SE HA NEGADO ACCESO A CAPELLANES A ALGUNOS DETENIDOS

El obispo Mark Seitz, responsable ​de la diócesis de ‌El Paso, Texas, ha estado siguiendo de cerca la situación en el centro de detención de Camp East Montana, situado en las proximidades de Fort Bliss, donde, ha afirmado, en ocasiones se ha denegado a los capellanes el acceso a los detenidos.

"La mayoría de estas personas que se encuentran detenidas en estos momentos no son personas mayores. En general, tampoco son personas enfermas. Y, sin embargo, se están muriendo. Además, hay muchas llamadas de emergencia desde ⁠allí de personas que están sufriendo enormemente", afirmó Seitz.

Señaló que a los sacerdotes católicos solo se les ha permitido celebrar una misa a la semana, los domingos, con capacidad para unos 100 fieles, una fracción de los más de 1.000 detenidos.

"Se trata de personas, de las cuales probablemente el 80% sean católicas y muchas de las cuales, debido a sus circunstancias, necesitan aún más a Dios en sus vidas. Es una verdadera lástima que no podamos atenderlas", afirmó Seitz.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había dicho anteriormente a Reuters que "el ICE siempre está buscando formas de mejorar sus centros de detención", señalando un cambio en la gestión del contrato en Camp East Montana tras ‌las tres muertes que se produjeron allí entre diciembre y enero.

Los obispos y la procesión de fieles fueron acompañados por funcionarios federales a través de la frontera hacia México, donde continuaron rezando el rosario, siguiendo una pancarta de la Virgen de Guadalupe.

La gente que pasaba por allí sonreía a la procesión mientras esta se dirigía a la Iglesia de la Inmaculada Concepción, donde fue recibida por el obispo de Nogales.

Dylan Corbett —director ejecutivo del HOPE Border Institute de El Paso y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, un organismo ‌del Vaticano que defiende los derechos de los migrantes— dijo que la misa formaba parte de un esfuerzo más amplio y constante por parte de los católicos de todo el mundo.

"En Centroamérica, en el éxodo que hemos visto desde Venezuela y en Haití, la Iglesia está presente prestando ‌ayuda humanitaria, creando estructuras para ⁠poder reintegrar a quienes han sido deportados, dando testimonio y también defendiendo políticas más humanas que den lugar a un trato más humano y compasivo hacia los migrantes", añadió.

El 4 de julio, con motivo del aniversario ​250 de la independencia de Estados Unidos, el papa León XIV celebrará una misa en Lampedusa, una isla italiana a la que han llegado cientos de miles de migrantes a lo largo de los años, huyendo de la guerra y la pobreza en algunas zonas de África y Oriente Medio.

Con información de Reuters