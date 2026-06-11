No hay que subestimar a Curazao pero ganaremos, dice defensor alemán Tah

Conferencia de prensa de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Alemania no debe subestimar a Curazao cuando lo enfrente en ‌su debut por ‌el Grupo E del Mundial el domingo, pero los tetracampeones comenzarán el torneo con una victoria, afirmó el defensor Jonathan Tah.

Alemania necesita una victoria contundente ante Curazao tras sus sorprendentes eliminaciones en la primera ronda en 2018 ​y 2022.

Curazao ⁠es un territorio autónomo de los Países ‌Bajos, con una población de poco ⁠más de 150.000 habitantes y ⁠una superficie de 443 km². Todos sus jugadores son de nacionalidad neerlandesa, al igual que su ⁠seleccionador, Dick Advocaat, y es el ​país más pequeño que se ‌ha clasificado para un Mundial.

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"Ayer ‌mantuvimos una charla en el equipo sobre ⁠Curazao y es un buen equipo con jugadores que se han formado en los Países Bajos", declaró Tah en rueda de ​prensa. "Pero nosotros ‌somos los favoritos y estoy seguro de que ganaremos el partido".

Alemania también se enfrentará a Costa de Marfil el 20 de junio y a Ecuador en ⁠el cierre de su andadura por el Grupo E.

"Veo en la selección alemana a muchos jugadores con gran calidad, muchos en su mejor momento y algunos que disputan su último Mundial", afirmó el también defensa Nico Schlotterbeck. "Hay una mezcla realmente ‌buena. Todos estamos deseando que llegue el momento".

El partido del domingo será bajo un clima caluroso en Houston, donde se esperan temperaturas en torno a los 30 grados centígrados, pero los ‌jugadores afirmaron que su atención se centra únicamente en lo que pase en el campo, y señalaron ‌que no ⁠sienten presión alguna de cara a su primer encuentro.

"No hay presión. Afrontamos ​esto con confianza y el domingo queremos demostrar lo buenos que somos", dijo Schlotterbeck.

Con información de Reuters