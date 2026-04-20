Más de 20 buques atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado, según datos de Kpler

FOTO DE ARCHIVO. Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán

​Más de 20 buques atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado, ‌según datos de ‌la empresa de análisis marítimo Kpler, lo que supone el mayor número de buques que han cruzado esta vía navegable desde el 1 de marzo.

• Entre los buques que lo atravesaron el ​sábado, cinco de ⁠ellos habían cargado por última vez ‌en Irán mercancías que iban ⁠desde productos petrolíferos hasta ⁠metales. Tres de ellos son buques cisterna de gas licuado de petróleo, de los ⁠cuales uno se dirige a China ​y otro a India.

• ‌El petrolero Crave, con ‌bandera de Panamá, que transporta GLP ⁠procedente de Emiratos Árabes Unidos, se dirige a Indonesia.

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• Dos de los tres petroleros —el Akti A y el Athina— ​transportan ‌productos refinados cargados en Baréin y se dirigen a Mozambique y Tailandia, respectivamente.

• El petrolero con bandera liberiana Navig8 Macallister transporta unos 500.000 ⁠barriles de nafta de Emiratos Árabes Unidos a Ulsan, en Corea del Sur.

• El superpetrolero de bandera liberiana Fpmc C Lord transporta unos 2 millones de barriles de crudo saudí y se dirige al puerto ‌de Mailiao, en Taiwán.

• El buque de bandera india Desh Garima, cargado con unos 780.000 barriles de crudo Das de Emiratos Árabes Unidos, se dirige a Sri ‌Lanka.

• El buque Ruby, que transporta fertilizantes de Qatar, se dirige a Emiratos Árabes ‌Unidos.

• El ⁠granelero Merry M transporta coque de petróleo cargado en Arabia Saudí ​con destino a Rávena, en Italia.

Con información de Reuters