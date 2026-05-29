Buques anclados en el Estrecho de Ormuz

​El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, llegó el viernes a Washington ‌para mantener conversaciones con ‌el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en las que se espera aborden los últimos avances en las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán.

La primera ronda de conversaciones de paz en Pakistán concluyó sin un ​acuerdo, pero Reuters ⁠citó el jueves a fuentes que afirmaban ‌que Teherán y Washington habían alcanzado ⁠un acuerdo inicial para prorrogar ⁠el alto el fuego anunciado en abril y levantar las restricciones al tráfico marítimo por el ⁠estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el presidente de ​Estados Unidos, Donald Trump, aún no ‌ha aprobado el acuerdo ‌y la agencia de noticias iraní Tasnim ⁠reiteró el viernes que éste no se ha cerrado, afirmando que había sufrido cambios en los últimos días.

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Dar se reunirá con Rubio a ​las ‌10:00 locales (1400 GMT), según la agenda de Rubio publicada en la página web del Departamento de Estado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, que informó de la ⁠llegada de Dar, indicó que este volaría de regreso a su país más tarde el mismo día.

Aunque Dar también es viceprimer ministro, la iniciativa de Pakistán para mediar en el fin del conflicto con Irán —que ha causado la muerte de miles de ‌personas y ha provocado dificultades económicas a nivel mundial al hacer subir los precios de la energía— ha estado liderada por el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir.

Trump, quien ha ‌elogiado a Munir, ha afirmado en repetidas ocasiones desde mediados de marzo que el fin de la ‌guerra está ⁠cerca, aunque Washington y Teherán han mostrado pocos avances públicos hacia un terreno ​común.

Con información de Reuters