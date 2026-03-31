Con foco en la igualdad de género, La Rioja avanza en una novedosa agenda para transformar la minería

Con el objetivo de generar igualdad de oportunidades en el sector industrial, el Gobierno de La Rioja continúa impulsando diversas iniciativas orientadas a construir una agenda basada en la inclusión y la perspectiva de género, especialmente en el ámbito de la industria minera. En este marco, la Legislatura provincial dio inicio a un nuevo año de sesiones del Parlamento de la Mujer en la Minería con el objetivo de consolidar una matriz productiva inclusiva y transformar las discusiones en políticas públicas concretas para la provincia.

La apertura, realizada en el Patio Madres de Plaza de Mayo, estuvo encabezada por la vicegobernadora Teresita Madera, quien subrayó que la minería y la gobernabilidad son ejes centrales de la agenda internacional de La Rioja.

La funcionaria provincial destacó los esfuerzos de continuar promoviendo la inclusión, la discusión y la concreción de políticas públicas activas. “Esta industria, históricamente masculina, hoy incorpora a las mujeres por una necesidad real de equidad. No queremos que estos encuentros queden en meras conversaciones; lo que surja aquí formará parte del diseño de nuestras políticas públicas”, enfatizó en el medio local El Independiente.

En este sentido, sostuvo que las mujeres son el motor silencioso pero fundamental de este desarrollo. “Desde el hogar, la comunidad y los espacios profesionales, sostienen e impulsan una actividad que abre oportunidades reales para el presente y el futuro”, expresó Madera.

Capacitación para nuevas oportunidades

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, destacó que el trabajo del sector se apoya en bases sólidas y en los aprendizajes de experiencias previas. Señaló que el enfoque actual apunta a preparar perfiles profesionales acordes a la evolución de los proyectos mineros y anticipó que se avanzará en iniciativas surgidas de las propias propuestas del Parlamento.

En tanto, la secretaria de Minería, Ivana Guardia, remarcó que la participación femenina en el sector aún es baja y se ubica entre el 10% y el 12%, lo que evidencia la necesidad de profundizar políticas de inclusión. En ese sentido, planteó como objetivo incrementar la presencia de mujeres en funciones operativas mediante formación específica. Por otra parte, subrayó que la licencia social se construye con un trabajo permanente de cuidado y transparencia con la comunidad.

Durante la jornada, la ingeniera Silvina Suzuki, representante del IRAM, brindó una capacitación técnica sobre normas ISO e IRAM orientadas a la equidad de género, subrayando su importancia como herramientas para fomentar ambientes laborales inclusivos y sin discriminación en la industria.

A lo largo de 2026, el Parlamento “Victoria Romero” desarrollará seis encuentros bimestrales, afianzándose como un ámbito de participación continua. Su nombre honra a Victoria Romero, referente destacada de la lucha y la vanguardia en la historia federal.

La jornada contó con un fuerte respaldo institucional, con la presencia de autoridades provinciales, municipales, legislativas y referentes del sector, reafirmando el compromiso conjunto de continuar promoviendo una minería más inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.