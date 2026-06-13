FOTO DE ARCHIVO: Festival de Cultura Queer de Seúl

​Miles de personas se reunieron el sábado en el centro de Seúl para un ‌desfile anual del Orgullo ‌LGBTQ, mientras un grupo cristiano conservador celebraba una contramanifestación cerca, según informaron organizadores y la policía.

El Festival de Cultura Queer de Seúl lleva mucho tiempo atrayendo tanto a defensores de los derechos LGBTQ como a la oposición abierta de ​grupos religiosos ⁠conservadores en Corea del Sur, donde el matrimonio ‌entre personas del mismo sexo no ⁠está reconocido legalmente y los ⁠esfuerzos por aprobar una ley integral contra la discriminación se han estancado en repetidas ocasiones.

El comité organizador ⁠del festival montó un escenario y ​alrededor de 70 puestos desde las ‌11:00 (0200 GMT) en el centro ‌de Seúl, con el inicio del festival ⁠previsto para la tarde.

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"Espero que este festival ayude a que más parejas LGBTQ que se han estado ocultando salgan del armario y que ​algún ‌día puedan casarse", dijo Jeon Young-je, un participante de 28 años.

El desfile, acto central del evento, comenzó a las 16:00 y estaba previsto que recorriera unos 3 kilómetros, según ⁠los organizadores y la policía.

"El principal objetivo del Festival de Cultura Queer de Seúl y del desfile es la visibilidad", dijo Yang Sun-woo, organizador principal del festival. "Participar es una forma de declarar que las personas queer están por todas partes a tu ‌alrededor".

Un grupo cristiano conservador organizó una contramanifestación desde primeras horas de la tarde, a unos 700 metros (800 yardas) del recinto del festival del orgullo. El grupo afirmó que también tenía previsto manifestarse.

A las ‌16:30 horas no se habían registrado enfrentamientos entre las dos concentraciones.

Según los datos de población urbana en ‌tiempo real facilitados ⁠por la administración municipal de Seúl, por la tarde se reunieron en ​la zona hasta unas 15.000 personas para asistir a los eventos rivales.

Con información de Reuters