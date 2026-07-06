Miles de evacuados en el suroeste de Francia debido a un incendio

Un avión de extinción de incendios se desplaza tras un incendio forestal en Ille-sur-Têt, cerca de Perpiñán, Francia

Un incendio fuera de control en el suroeste de Francia obligó a evacuar ‌a 10.000 personas de ‌dos decenas de pequeñas localidades y pueblos cercanos a la frontera con España, y las autoridades han advertido de que los fuertes vientos del lunes avivarán aún más las llamas.

El incendio ha arrasado unas 4.600 hectáreas en las estribaciones de los Pirineos franceses, indicó ​el prefecto local, ⁠Pierre Regnault de la Mothe, en una publicación ‌en la red social X.

"Esta mañana las ⁠condiciones están volviendo a empeorar", ⁠advirtió el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en la cadena de televisión francesa TF1. "Hoy se reanuda la batalla".

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Las olas ⁠de calor de principios de verano en Francia ​y en toda Europa occidental, en ‌mayo y junio, han abrasado ‌vastas extensiones de terreno, lo que las ha ⁠hecho especialmente vulnerables a los incendios este año.

El incendio de Trevillach arde en las inmediaciones de la tercera etapa del Tour de Francia. Las autoridades locales ​han cerrado ‌el tramo al público para facilitar el acceso de los servicios de emergencia a la zona. Aunque la carrera continuará, la caravana de vehículos de los equipos que la sigue se ⁠reducirá al mínimo.

En el lado español de la frontera, el incendio ha arrasado 2.200 hectáreas, el 97% de ellas en el espacio natural protegido de Les Gavarres, pero las autoridades catalanas afirmaron a última hora del sábado que la situación era estable y que el fuego quedaría ‌completamente extinguido durante la semana.

La policía ha detenido a un empleado de una empresa contratada por el Gobierno regional de Cataluña, sospechoso de haber provocado el incendio al utilizar una amoladora angular al borde de una carretera.

Al ‌sur de Cataluña, en la provincia de Castellón, 500 personas fueron evacuadas después de que un incendio se adentrara en ‌el parque ⁠nacional de la Sierra de Espadán, donde se encuentra un importante bosque de alcornoques.

(Reporte ​de Inti Landauro, David Latona y Dominique Vidalon; edición de Richard Lough y Gareth Jones; edición en español de María Bayarri Cárdenas; editado en español por Tomás Cobos)