México investiga asesinato del alcalde de una ciudad en el estado de Oaxaca

Periodista secuestrada en Veracruz sigue desaparecida.

Las autoridades del estado sureño mexicano de Oaxaca investigan el ‌asesinato a tiros ‌del alcalde de San Miguel Amatitlán, informó el sábado la fiscalía estatal, mientras las fuerzas de seguridad lanzaron un operativo para dar con los responsables.

José Ángel Bravo Martínez falleció tras ser ​baleado en ⁠un ataque en la región de ‌la Mixteca, informaron las autoridades, ⁠quienes añadieron que el ⁠caso se trata como un crimen de alto impacto y que se ha ⁠abierto una investigación formal. Un alcalde ​de otra localidad de ‌Oaxaca fue asesinado el ‌mayo.

Investigadores estatales y equipos forenses fueron ⁠enviados al lugar después del ataque para recabar pruebas y recuperar el cuerpo, según informó la fiscalía en ​un ‌comunicado, añadiendo que estaba coordinando con funcionarios de seguridad federales.

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Las autoridades no proporcionaron de inmediato más detalles sobre un posible móvil del ⁠asesinato de Bravo, que pertenecía a una coalición de partidos de oposición, incluido el PAN (Partido de Acción Nacional).

La violencia contra funcionarios locales sigue siendo motivo de preocupación en algunas zonas de México, donde los ‌grupos del crimen organizado suelen ejercer influencia, sobre todo en las áreas rurales. Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, otra localidad de Oaxaca, falleció el ‌mes pasado en un ataque en el que también murieron otras dos personas.

Según datos ‌de la ⁠organización no gubernamental Causa en Común, al menos 60 políticos ​o legisladores murieron en asesinatos selectivos el año pasado.

Con información de Reuters