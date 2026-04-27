Merz sugiere que Ucrania podría tener que aceptar una pérdida territorial para la adhesión a la UE

FOTO DE ARCHIVO. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asisten a una rueda de prensa en el día de las consultas gubernamentales germano-ucranianas en la Cancillería en Berlín, Alemania

El ​canciller de Alemania, Friedrich Merz, sugirió el lunes que Ucrania podría tener que aceptar que algunas partes ‌de su territorio queden ‌fuera del control de Kiev en un futuro acuerdo de paz con Rusia, vinculando tales concesiones a las perspectivas del país de adherirse a la Unión Europea.

"En algún momento, Ucrania firmará un acuerdo de alto el fuego; en algún momento, con suerte, un tratado de paz con Rusia. ​Entonces puede que ⁠parte del territorio de Ucrania ya no sea ucraniano", ‌dijo Merz el lunes ante los alumnos del ⁠instituto Carolus-Magnus-Gymnasium de Marsberg, una localidad ⁠de Renania del Norte-Westfalia.

"Si el presidente (Volodímir) Zelenski quiere comunicar esto a su propia población y conseguir una mayoría a favor, ⁠y necesita celebrar un referéndum al respecto, entonces ​debe decir al mismo tiempo al pueblo: 'Les ‌he abierto el camino hacia ‌Europa'", añadió Merz.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El avance de Kiev hacia la adhesión ⁠a la UE se había visto bloqueado por el primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, pero su derrota en las elecciones a principios de este mes ha suscitado esperanzas ​de que ‌se pueda pasar a la siguiente fase. Ucrania tiene actualmente el estatus de candidato oficial a la UE.

Sin embargo, Merz advirtió que no hay que alimentar esperanzas de una adhesión rápida, ya que ⁠Ucrania no puede incorporarse al bloque mientras esté en guerra y debe cumplir primero criterios estrictos, incluidos los relativos al Estado de derecho y a la lucha contra la corrupción.

"Zelenski tenía la idea de incorporarse a la UE el 1 de enero de 2027. Eso no va a funcionar. Ni siquiera el ‌1 de enero de 2028 es realista", dijo Merz.

Propuso medidas intermedias, como la participación de Ucrania en calidad de observadora en las instituciones de la UE, lo que, según él, contó con una amplia aprobación entre los líderes europeos en ‌la cumbre celebrada la semana pasada en Chipre, a la que asistió Zelenski.

La Unión Europea aprobó la semana pasada un préstamo de ‌90.000 millones ⁠de euros a Ucrania, que cubre la mayor parte de sus necesidades hasta 2027, pero el ​bloque sigue dividido en cuanto al ritmo de las negociaciones de adhesión.

Con información de Reuters