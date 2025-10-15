Kicillof encabezó el cierre de Futuro Memoria: "Los jóvenes no quieren el camino del olvido"

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miercoles el cierre de la 5° edición de Futuro Memoria en la República de los Niños, en la ciudad de La Plata. Esta iniciativa que promueve la creación de producciones artísticas que visibilicen las luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En ese marco, el mandatario bonaerense afirmó: “Mientras algunos sectores intentan borrar nuestra historia y mentir sobre el pasado más oscuro de nuestro país, en la provincia de Buenos Aires contamos con muchas señales de que la sociedad y los jóvenes no quieren ese camino de olvido”. “Futuro Memoria es una de ellas, ya que su interés crece año tras año en las escuelas bonaerenses: en la primera edición se inscribieron 3.500 pibes y esta edición superamos los 15.000 participantes”, agregó Kicillof.

“El Gobierno nacional puede tener una política basada en la mentira, desfinanciar los programas de la memoria y atacar a las organizaciones de Derechos Humanos, pero es imposible tapar el sol con la mano: nuestra comunidad mantiene el recuerdo vivo de cada uno de los 30 mil desaparecidos”, sostuvo el Gobernador, y concluyó: “Este programa es para pasar la posta de generación en generación: en la Provincia vamos a seguir expandiendo estas políticas para que nadie pueda cambiar nuestra historia”.

Un encuentro de Memoria

Durante la jornada se entregaron certificados a los grupos de chicos y chicas ganadores de la edición 2025, que contó con la participación de más de 15.600 jóvenes bonaerenses. El programa, organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, está destinado a estudiantes de entre 14 y 21 años que quieran participar del concurso con los siguientes ejes temáticos: Democracia; los caminos por la Memoria, la Verdad y la Justicia; y Juventudes y participación.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, subrayó: “Nos llena el alma compartir este momento con tantos chicos y chicas: no olvidar es muy importante, ya que quien olvida puede repetir la misma historia”.

En tanto, Asociación Madres de Plaza de Mayo,Carmen Arias, resaltó: “Es muy emocionante la masiva participación de chicos y chicas en esta hermosa actividad que se sostiene por el compromiso de un Gobierno provincial que continúa la lucha por la memoria: como decimos las Madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

En ese marco, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, sostuvo: “Este programa pone el debate sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en todas las escuelas bonaerenses: es un orgullo que más de 52.000 pibes y pibas hayan decidido participar voluntariamente en las cinco ediciones que llevamos realizadas”.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humano, Matías Moreno, subrayó: “Con Futuro Memoria reafirmamos que en la provincia de Buenos Aires trabajamos para darles a las y los jóvenes las herramientas necesarias para pensar entre todos un futuro mucho mejor”.