Meloni insta a la UE a designar un representante único en las negociaciones con Rusia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, camina durante el desfile militar del Día de la República en Roma, Italia

Los aliados europeos de Ucrania deberían designar a un único representante para las negociaciones con Rusia ‌con el fin de poner ‌fin a la guerra, dijo el jueves la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ante los parlamentarios, al tiempo que señaló que los grupos más reducidos de países no pueden representar a todo el bloque.

El domingo, los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania —al frente de una alianza de ​seguridad informal denominada E3— ⁠se reunieron con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y ‌manifestaron su apoyo a la propuesta de ⁠Kiev de entablar conversaciones con Rusia ⁠para garantizar un alto el fuego.

Meloni, firme defensora de Ucrania, dijo que Europa necesitaba "interactuar" con Moscú para detener el conflicto, pero ⁠que ningún grupo restringido tenía la "legitimidad para hablar" ​en nombre de todos.

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"Llevo mucho tiempo defendiendo ‌la necesidad de identificar una figura ‌con autoridad, a la que se le entregue la ⁠confianza y el mandato de todos los Estados miembros (de la Unión Europea) para representar a Europa", dijo ante el Parlamento antes de la cumbre de la UE y ​la reunión ‌de los líderes de las principales democracias del Grupo de los Siete (G7) la próxima semana.

Añadió que los esfuerzos por construir la paz en Ucrania también requerían una mayor coordinación entre Europa y Estados Unidos, ⁠y señaló que se trataba de "un reto no siempre fácil, pero necesario".

Las declaraciones de Meloni se hicieron eco de las del primer ministro polaco, Donald Tusk, quien esta semana lamentó la ausencia de su país en las conversaciones con Zelenski en Londres y dijo que pronto tendría lugar otra reunión sobre Ucrania, en la ‌que también participarían Varsovia y Roma.

En su discurso, Meloni también se refirió a la guerra entre Estados Unidos e Irán, cuyas tensiones en el estrecho de Ormuz están provocando un aumento de los precios de la energía y lastrando la economía ‌mundial.

Dijo que Europa debería estar dispuesta a suavizar las sanciones a Irán si este mostrara voluntad de negociar.

"Si, por el contrario, Teherán ‌sigue por el ⁠camino equivocado, amenazando la libertad de navegación, llevando a cabo ataques, apoyando a las milicias ​y violando las obligaciones internacionales, entonces la Unión Europea debe estar dispuesta a aumentar la presión, incluso mediante nuevas medidas específicas", dijo.

Con información de Reuters