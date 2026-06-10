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Mayo fue el segundo más caluroso registrado en el mundo, según científicos de la UE

10 de junio, 2026 | 05.04

El mundo acaba de registrar el segundo mayo más caluroso ‌desde que hay ‌registros, mes en el que el cambio climático y el patrón meteorológico de El Niño en desarrollo se combinaron para elevar las temperaturas medias terrestres y marinas, dijo el miércoles el Servicio de Cambio ​Climático de Copernicus (C3S) ⁠de la Unión Europea.

• El mayo ‌más caluroso registrado fue el de ⁠2024, en registros que ⁠se remontan a 1940.

• La temperatura media global el mes pasado fue 1,42 grados Celsius ⁠superior al promedio de la era ​preindustrial del siglo XIX.

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• Europa ‌occidental vivió una de ‌las olas de calor más severas jamás ⁠registradas en una fase tan temprana del año.

• El C3S dice que el calor extremo en Europa estuvo en ​línea con ‌las expectativas de los científicos sobre cómo el cambio climático afectará al continente que se calienta más rápido del mundo.

• Partes del océano Pacífico ⁠registraron temperaturas excepcionalmente altas en su transición hacia condiciones de El Niño.

• Los fenómenos meteorológicos extremos del mes pasado incluyeron inundaciones mortales en China y Turquía.

• Se espera que el patrón meteorológico de El Niño se forme ‌en los próximos meses y alimente fenómenos extremos en todo el mundo.

• El Niño se produce de forma natural cada dos a siete años, cuando el debilitamiento de los ‌vientos alisios provoca aguas más cálidas en el Pacífico oriental. El resultado tiende a ser ‌temperaturas globales ⁠más altas y alteraciones en las lluvias, lo que implica sequía ​en algunas regiones y precipitaciones intensas en otras.

Con información de Reuters

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