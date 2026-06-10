Mayo fue el segundo más caluroso registrado en el mundo, según científicos de la UE

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas permanecen a la sombra en el centro de la ciudad durante una ola de calor primaveral en Madrid, España

El mundo acaba de registrar el segundo mayo más caluroso ‌desde que hay ‌registros, mes en el que el cambio climático y el patrón meteorológico de El Niño en desarrollo se combinaron para elevar las temperaturas medias terrestres y marinas, dijo el miércoles el Servicio de Cambio ​Climático de Copernicus (C3S) ⁠de la Unión Europea.

• El mayo ‌más caluroso registrado fue el de ⁠2024, en registros que ⁠se remontan a 1940.

• La temperatura media global el mes pasado fue 1,42 grados Celsius ⁠superior al promedio de la era ​preindustrial del siglo XIX.

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• Europa ‌occidental vivió una de ‌las olas de calor más severas jamás ⁠registradas en una fase tan temprana del año.

• El C3S dice que el calor extremo en Europa estuvo en ​línea con ‌las expectativas de los científicos sobre cómo el cambio climático afectará al continente que se calienta más rápido del mundo.

• Partes del océano Pacífico ⁠registraron temperaturas excepcionalmente altas en su transición hacia condiciones de El Niño.

• Los fenómenos meteorológicos extremos del mes pasado incluyeron inundaciones mortales en China y Turquía.

• Se espera que el patrón meteorológico de El Niño se forme ‌en los próximos meses y alimente fenómenos extremos en todo el mundo.

• El Niño se produce de forma natural cada dos a siete años, cuando el debilitamiento de los ‌vientos alisios provoca aguas más cálidas en el Pacífico oriental. El resultado tiende a ser ‌temperaturas globales ⁠más altas y alteraciones en las lluvias, lo que implica sequía ​en algunas regiones y precipitaciones intensas en otras.

Con información de Reuters