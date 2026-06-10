Más de 1.300 migrantes han muerto en 2026 intentando llegar a las costas españolas, según una ONG

Más de 1.300 migrantes perdieron la vida al intentar llegar a las costas españolas en los primeros cinco meses de 2026, según una organización que realiza un seguimiento de las travesías desde África a través de las peligrosas rutas del océano Atlántico y el Mediterráneo occidental.
• Caminando Fronteras publicó el informe el miércoles, antes de la visita del papa León XIV a las islas Canarias, un archipiélago español que ha experimentado un aumento de la migración irregular durante la última década.
• El informe señala que 1.317 personas han fallecido al intentar llegar a las costas españolas, entre ellas 142 mujeres y 129 niños, durante los primeros cinco meses de 2026. Esta cifra incluye 27 embarcaciones que desaparecieron con todos sus ocupantes a bordo.
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• El papa se ha centrado en el trato que reciben los migrantes durante su visita a España esta semana, describiendo su difícil situación como un problema que pone a prueba los fundamentos éticos del orden internacional.
• Grupos de derechos humanos afirman que los migrantes están emprendiendo rutas más largas y arriesgadas a través del océano Atlántico para evitar ser detectados, ya que se han intensificado los esfuerzos para impedir las travesías en lugares como Mauritania.
• En 2025, 3.090 personas perdieron la vida o desaparecieron al intentar llegar a las costas españolas, según la organización.
• La distancia más corta entre las Canarias y la costa de África Occidental es de unos 100 kilómetros.
• Los migrantes también suelen intentar cruzar a nado por una ruta diferente desde Marruecos a España, de unos 20 kilómetros de ancho.
(Redacción de Jessica Donati; edición de Alexandra Hudson; edición en español de Jorge Ollero Castela)