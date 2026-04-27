Maratón Internacional de Formosa 2026: corredores de todo el país vivieron una experiencia única en el Norte Argentino

Formosa fue escenario este domingo de la segunda edición de la Maratón Internacional 2026, una competencia que reunió a corredores de distintas provincias y países y ratificó su crecimiento como uno de los principales eventos deportivos de la región.

El administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), Edgar Pérez, destacó el desarrollo de la jornada y valoró el trabajo organizativo encabezado por la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) y el equipo Bendito Running, con acompañamiento de distintas áreas del Gobierno provincial.

La prueba coronó como ganadores a Adrián Paliza, oriundo de Laguna Yema, y a Daniela Ferreira Roques. La carrera se disputó en las distancias de 42, 21 y 7 kilómetros, y presentó mejoras en relación con la edición anterior, especialmente en el circuito, diseñado para optimizar el rendimiento de los atletas y recorrer distintos puntos de la ciudad.

Un evento que crece año a año

Pérez subrayó que la competencia ofreció “todas las condiciones” para que los participantes se sintieran seguros, cómodos y contenidos, y remarcó que esta edición permitió elevar los estándares organizativos de cara a futuras convocatorias. Además, destacó que el circuito ampliado integró la actividad deportiva con la promoción urbana, al permitir que visitantes y corredores recorrieran distintos espacios e infraestructura de la ciudad de Formosa.

Por su parte, la presidenta de la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), Blanca Denis, aseguró que “el resultado superó nuestras expectativas” y valoró el compromiso de los equipos de trabajo que intervinieron en la organización del evento.

Inversión en el deporte y la salud

Por su parte,, definió la jornada como una de las más importantes del calendario local y destacó que las condiciones climáticas favorecieron el desempeño de los corredores. Asimismo, sostuvo quecomo sede de eventos deportivos y despierta un interés creciente entre atletas de la región.

Uno de los momentos sobresalientes fue la consagración de Adrián Paliza, corredor con trayectoria en certámenes provinciales y nacionales. El atleta formoseño representó a la provincia en distintas competencias, entre ellas participaciones en Mar del Plata durante los Juegos Evita.

Romay destacó la consagración de Adrián Paliza y valoró la trayectoria del atleta formoseño, quien volvió a imponerse en una competencia de relevancia dentro de la provincia.

La Maratón Internacional de Formosa se consolida como una propuesta que combina nivel competitivo, amplia participación y proyección regional. La creciente convocatoria y las mejoras organizativas fortalecen su lugar dentro del calendario atlético nacional. Con esta segunda edición, el evento ratificó su crecimiento y dejó abierto el desafío de seguir ampliando su alcance.