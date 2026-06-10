Manifestantes alteran el inicio de una feria del sector aeronáutico en Berlín

Por Christina Amann
BERLÍN, 10 jun (Reuters) - Manifestantes sentados en la carretera que gritaban consignas como "Palestina libre" bloquearon el miércoles las vías de acceso a la Exhibición Aeroespacial Internacional ILA de Berlín, lo que obligó a muchos delegados a ir a pie a esta feria del sector, a la que tenía previsto asistir el canciller alemán, Friedrich Merz.
Un testigo de Reuters dijo que había decenas de policías en el lugar, y se vio a un par de ellos llevándose a un manifestante. Los autobuses no podían llegar al recinto, y cientos de visitantes se dirigían a pie a la feria, algunos de ellos quejándose de tener que hacerlo.
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La feria aeronáutica ILA, cuyos orígenes se remontan a 1909 y que se celebra del 10 al 14 de junio, acogerá este año a más de 750 expositores de 37 países.
Los días previos al salón estuvieron marcados por la cancelación de un proyecto emblemático de avión de combate francoalemán que se empantanó en rivalidades industriales, lo que pone de relieve las dificultades a las que se enfrenta Europa a la hora de desarrollar su capacidad militar.
(Redacción de Matthias Williams; edición de Thomas Seythal; edición en español de Jorge Ollero Castela)