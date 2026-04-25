Macron reafirma compromiso con reapertura de Ormuz, TotalEnergies advierte posibles cortes suministro energético

La refinería del gigante petrolero francés TotalEnergies en Donges, cerca de Saint-Nazaire.

El presidente ​francés, Emmanuel Macron, reiteró el sábado que se centraba en los esfuerzos para reabrir el estrecho de ‌Ormuz, un día después ‌de que el director general de TotalEnergies, , advirtiera de una escasez energética mundial si la guerra con Irán se prolonga durante meses.

Macron, en una rueda de prensa celebrada en Atenas junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, afirmó que el pánico provocado por la incertidumbre geopolítica puede, en ​sí mismo, provocar ⁠escasez.

"Nuestro objetivo es lograr una reapertura total en los ‌próximos días y semanas, de conformidad con el ⁠derecho internacional, garantizando la libertad de ⁠navegación sin peajes en el estrecho de Ormuz. Entonces, las cosas podrán volver gradualmente a la normalidad", afirmó Macron.

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El director ⁠general de TotalEnergies , Patrick Pouyanne, instó el viernes ​a la reapertura del estrecho, por el ‌que normalmente circula aproximadamente una ‌quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

El ⁠tráfico por el estrecho, que también es una ruta de transporte clave para mercancías como fertilizantes y productos farmacéuticos, se ha visto obstaculizado debido a la guerra de Estados ​Unidos e ‌Israel contra Irán, ya que Irán ha confiscado buques portacontenedores y Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.

"Si esto se prolonga dos o tres meses más, entraremos en un mundo ⁠de escasez energética, algo que los países asiáticos ya han sufrido", declaró Pouyanne en la Conferencia Mundial sobre Políticas celebrada en Chantilly, a las afueras de París. "No se puede tener el 20% del petróleo y el gas del planeta bloqueado e inaccesible sin que ello tenga graves consecuencias".

Más de una decena de ‌países han manifestado su disposición a unirse a una misión internacional liderada por Francia y Gran Bretaña para proteger la navegación en el estrecho cuando las condiciones lo permitan, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌ha afirmado que no necesita la ayuda de sus aliados.

"Todos estamos en el mismo barco, y no es un barco que hayamos ‌elegido, si ⁠se me permite decirlo. Somos víctimas de la geopolítica y somos víctimas de esta guerra que ​comenzó hace varios meses", declaró Macron el sábado.

(Reportaje de Makini Brice desde París; información adicional de Claude Chendjou desde París; edición de Susan Fenton, Editado en español por Juana Casas )