Los recortes de financiación provocan una fuerte caída en la prevención del VIH, según ONUSIDA

Un logotipo en el exterior de un edificio de la agencia de las Naciones Unidas contra el SIDA (ONUSIDA) en Ginebra, Suiza

​Casi un 40% menos de personas recibieron en 2025 un medicamento para ayudar a prevenir la infección por VIH que en el año ‌anterior, en momentos en que los ‌recortes de la ayuda mundial golpearon con especial dureza los servicios preventivos, según mostraron datos preliminares presentados el viernes por ONUSIDA.

En 62 países, un 38% menos de personas recibió profilaxis preexposición, o PrEP, al menos una vez en 2025 en comparación con 2024, dijo la agencia. Eso representó una caída de 1,2 millones de personas —de 3,3 millones a 2,1 millones— en países como Nigeria, Camerún ​y Uganda.

La financiación para ⁠preservativos, otra herramienta preventiva, cayó más de un 90% en algunos países, ‌añadió el informe.

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"Estamos atravesando quizá la interrupción más grave de los ⁠servicios de VIH desde que comenzó la ⁠respuesta al VIH", dijo Winnie Byanyima, directora de ONUSIDA. "No podemos quedarnos aquí pensando que el impacto no es tan dramático".

AUMENTO DE INFECCIONES

Byanyima dijo que los recortes de ⁠financiación, combinados con una creciente reacción contra los derechos de poblaciones clave —en ​particular las personas LGBTQ+—, habían contribuido a la caída ‌del acceso, lo que provocaría un aumento ‌de nuevas infecciones y muertes en los próximos años si no se ⁠toman medidas.

En 2025, las nuevas infecciones descendieron ligeramente respecto de 2024, en alrededor de 100.000, hasta 1,2 millones, mostró el informe. Sin embargo, las pruebas de VIH cayeron un 22% en algunos países con alta carga de la enfermedad, ​por lo ‌que el panorama completo no está claro, añadió Byanyima.

No obstante, el número de personas en tratamiento aumentó un 2,7% interanual, con 32,1 millones de personas que tomaban antirretrovirales en diciembre de 2025.

La cifra quedó ligeramente por debajo de los incrementos anuales promedio previos, de alrededor del ⁠4%, dijo ONUSIDA, pero también fue una señal de que países y comunidades habían intensificado sus esfuerzos para cubrir las brechas en el tratamiento y evitar el peor escenario que algunos habían previsto cuando cayó la financiación. Sin embargo, no estaban afrontando igual de bien los recortes de financiación para la prevención, mostraron los datos.

La financiación interna para abordar el VIH aumentó en varios países por primera vez desde la ‌pandemia del COVID-19, añadió el informe, aunque la agencia advirtió sobre el cierre de un gran número de organizaciones comunitarias que eran la columna vertebral de la respuesta y estaban financiadas en gran medida por la ayuda internacional.

ONUSIDA difundió los datos antes de una reunión de alto nivel sobre VIH/sida en la ONU en Nueva ‌York a finales de este mes, con un llamado a la solidaridad mundial. Pero la propia agencia también libra una batalla por su futuro, después de que la ONU ‌propusiera cerrarla en ⁠2026 para hacer frente a su propia crisis de financiación.

Byanyima dijo que estaba en marcha una "transformación" de la agencia y que ​en octubre se publicaría un informe final.

"De lo que estoy segura es de que Naciones Unidas no abandonará su papel de liderazgo en la respuesta mundial", dijo.

Con información de Reuters