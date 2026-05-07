Los países del sudeste asiático inician una cumbre con el objetivo de abordar la crisis energética

Los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN se reúnen antes de la cumbre de líderes en Cebú, Filipinas

Por Mikhail Flores y ​Nestor Corrales

CEBÚ, Filipinas, 7 mayo (Reuters) - Los conflictos que van mucho más allá del Sudeste Asiático dominarán, según se espera, las reuniones del bloque ‌regional de la ASEAN que ‌comenzaron el jueves en Filipinas, en un momento en que la crisis en Oriente Medio plantea serios retos para sus economías, que dependen de la importación de combustible.

Las preocupaciones sobre la seguridad del suministro energético y alimentario ocuparán un lugar central en los dos días de reuniones de los líderes y ministros del bloque de 11 países, en los que viven ​casi 700 millones de ⁠personas y que se encuentra entre las regiones más expuestas a ‌las repercusiones del conflicto.

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Filipinas, país que preside el evento, espera ⁠que los ministros de la Asociación de ⁠Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) puedan alcanzar un acuerdo marco sobre el reparto de petróleo en las reuniones especiales que se celebrarán ⁠antes de la cumbre.

"La ASEAN necesita reforzar nuestra coordinación en ​situaciones de crisis y nuestra preparación institucional en tiempos ‌de crisis", dijo Theresa Lazaro, secretaria ‌de Asuntos Exteriores de Filipinas.

SE REUNIRÁN LOS LÍDERES DE TAILANDIA Y CAMBOYA

Diplomáticos ⁠y analistas afirman que la cuestión energética pondrá a prueba las habilidades de Filipinas como presidente, obligándola a dar forma a una respuesta regional al tiempo que evita que los propios conflictos de la ASEAN queden ​relegados en ‌la agenda.

Entre estos se incluyen la guerra civil de Myanmar y la sangrienta disputa fronteriza del año pasado entre Tailandia y Camboya, que sigue sin resolverse a pesar de la tregua que ha traído una calma tensa.

Filipinas organizó una reunión a tres bandas ⁠entre el presidente Ferdinand Marcos Jr. y los líderes de Tailandia y Camboya para este jueves.

"Quieren crear un ambiente propicio para que la reunión de la ASEAN salga bien", declaró el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, a los periodistas en la capital tailandesa, Bangkok. "Por eso quieren que nos reunamos".

ACCIÓN MÁS ALLÁ DE LA RETÓRICA

La ASEAN, con un producto interior bruto combinado de unos 3,8 billones ‌de dólares, lleva mucho tiempo luchando por coordinar sus respuestas a las crisis, y sus reuniones suelen dar lugar a pactos de cooperación, en lugar de a una estrategia clara o compromisos concretos.

Sin embargo, la magnitud de la crisis del suministro energético probablemente empujará al bloque más allá de la retórica, ‌ya que ningún país de la ASEAN puede eludir el problema, según la exdiplomática filipina Laura del Rosario.

Los líderes de la ASEAN tienen previsto pedir negociaciones de buena ‌fe entre Estados ⁠Unidos e Irán y el cese de las hostilidades, según un borrador de declaración al que ha tenido acceso Reuters.

(Información ​de Mikhail Flores en Cebú y Néstor Corrales en Manila; información adicional de Panarat Thepgumpanat en Bangkok; redacción de Karen Lema y Martin Petty; edición de Alison Williams y Clarence Fernandez; edición en español de Jorge Ollero Castela)