Los líderes del G7 respaldan a Ucrania y planean ejercer una mayor presión sobre Rusia

Cumbre del G7 en Evian-les-Bains

Por Julia Payne, John Irish y ​Michel Rose

ÉVIAN-LES-BAINS, Francia, 17 jun (Reuters) - Los líderes del Grupo de los Siete (G7) dijeron el miércoles que se mantienen unidos en su apoyo a Ucrania, incluida su integridad territorial, y acordaron ‌endurecer las sanciones contra Rusia, en ‌una declaración que pone de relieve la creciente influencia de Kiev en su búsqueda de negociaciones de paz con Moscú.

La unidad de la declaración conjunta de la cumbre del G7, celebrada del 15 al 17 de junio en la localidad turística francesa de Évian-les-Bains, a orillas de un lago, fue significativa, ya que en ocasiones ha resultado difícil contar con el apoyo del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, especialmente en la espinosa cuestión de cómo poner fin a la guerra en Ucrania.

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Esto se ​produjo tras lo que Trump ⁠calificó como una reunión "muy buena" con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y otros líderes del ‌G7 el martes, lo que suscitó el optimismo de que se pudiera alcanzar un ⁠acuerdo de paz. Zelenski afirmó que podría reunirse de ⁠nuevo con Trump el miércoles.

Esto también refleja cómo Ucrania ha reforzado su posición después de que las exitosas incursiones con drones debilitaran la posición de Rusia.

Los líderes del G7 también acogieron con satisfacción el ⁠acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán —que Trump firmó en vísperas de la ​cumbre— y afirmaron que están dispuestos a contribuir a su aplicación.

Añadieron ‌que se esforzarán por diversificar las rutas de ‌suministro energético para reducir la dependencia del estrecho de Ormuz y aumentar las reservas energéticas.

El ⁠miércoles, en el marco de uno de los temas centrales de la presidencia francesa del G7, los líderes centrarán su atención en los minerales críticos y los desequilibrios económicos mundiales.

Francia está presionando a sus socios para que acuerden una declaración sobre los minerales críticos que podría incluir medidas para ayudar ​a Occidente a reducir ‌su dependencia de China y proteger a los inversionistas de las contramedidas y el "dumping", según indicaron diplomáticos.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción para obtener ventajas competitivas.

China alarmó a la economía mundial el año pasado cuando algunas industrias quedaron ⁠prácticamente paralizadas después de que Pekín impusiera restricciones a la exportación de imanes permanentes fabricados con tierras raras, un episodio que puso de manifiesto hasta qué punto las cadenas de suministro occidentales de los sectores de la energía, la defensa y la tecnología dependen de estos productos.

"Estamos negociando textos importantes sobre los minerales críticos y, por consiguiente, sobre la soberanía económica", dijo un responsable de la presidencia francesa antes de la cumbre.

Entre las medidas que se han debatido en los últimos meses figuran el apoyo a los precios, las ‌normas de mercado, las subvenciones y las compras garantizadas, así como los medios para aumentar la inversión privada en las cadenas de suministro de minerales críticos fuera de China. Sin embargo, es probable que cualquier medida anunciada en el G7 sea solo un primer paso.

DEPENDENCIA EXCESIVA DE CHINA

Las restricciones de 2025 fueron las más recientes de una serie de medidas de Pekín para endurecer gradualmente las exportaciones de materiales especializados ‌y metales para baterías. También ha restringido el acceso de las empresas estadounidenses al tungsteno y al antimonio, entre otros.

Las potencias occidentales compiten por asegurarse el acceso a las minas y aumentar la capacidad de procesamiento y ‌reciclaje, pero llevará años ⁠hacer mella en la posición dominante de China, que se ha forjado a lo largo de décadas.

Estados Unidos propuso a principios de 2026 un bloque comercial para ​los minerales críticos. Sin embargo, los países discrepan sobre cómo podría funcionar este bloque, especialmente en el contexto de la agenda "Estados Unidos primero" de la Casa Blanca.

Con información de Reuters