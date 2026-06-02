Los casos sospechosos de ébola bajan a 116 tras descartarse cientos de ellos, según la OMS

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador sanitario vestido con un EPI en el Centro Médico Evangélico, una de las instalaciones al frente de la respuesta al brote de ébola, en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo

Por Olivia Le Poidevin ​y Jennifer Rigby

GINEBRA, 2 jun (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud ha informado de que se han registrado 321 casos confirmados de ‌ébola en el brote de ‌República Democrática del Congo y 116 casos sospechosos, lo que supone un importante descenso en el número de casos sospechosos, ya que se descartaron cientos de ellos tras las investigaciones.

La agencia informó el martes de que se habían producido 48 muertes y que seis personas se habían recuperado en República Democrática del Congo (RDC). Las autoridades congoleñas dieron a conocer ​por primera vez las ⁠nuevas cifras de casos el lunes.

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En Uganda se han registrado nueve ‌casos confirmados y una muerte relacionada, según informó el ⁠portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, a ⁠los periodistas en Ginebra.

La OMS informó el viernes de que había 906 casos sospechosos del virus del Ébola de Bundibugyo en RDC, incluidas 223 muertes ⁠sospechosas que estaban siendo investigadas. Posteriormente, Jean Kaseya, director general ​de los Centros Africanos para el Control y la ‌Prevención de Enfermedades, dijo en un ‌artículo de opinión publicado el domingo en el Financial Times que ⁠se estaban investigando más de 1.100 casos sospechosos.

Cuando se le preguntó por qué las últimas cifras mostraban un número significativamente menor de casos sospechosos, Lindmeier respondió que los datos apuntaban a que se habían descartado ​cientos de ‌casos.

"Se descartaron (porque) padecen otras enfermedades o simplemente han tenido fiebre y nada más", dijo Lindmeier, que añadió que las cifras fluctuarían con el tiempo a medida que se realizasen pruebas a las personas.

Un caso sospechoso incluye a cualquier persona detectada por la ⁠vigilancia o que presente síntomas en un centro de salud, añadió. Los casos confirmados incluyen únicamente a aquellos que han dado positivo en la prueba del ébola Bundibugyo.

Las pruebas han supuesto un reto en este brote, ya que, inicialmente, las pruebas más comunes utilizadas para el ébola no detectaban la variante Bundibugyo, para la que no existe una vacuna aprobada, y la capacidad ‌ha sido limitada.

La página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU también enumeraba 116 casos sospechosos, y añadía: "El 29 de mayo, el Ministerio de Salud de RDC actualizó su recuento total de casos sospechosos para eliminar los casos sospechosos que se han descartado ‌tras la investigación y las muertes sospechosas que están a la espera de los resultados de la investigación en curso".

Los Centros Africanos para el Control y la ‌Prevención de Enfermedades ⁠anunciaron el brote de la cepa Bundibugyo del ébola, el decimoséptimo brote de ébola en el Congo, el 15 ​de mayo, y la Organización Mundial de la Salud lo declaró rápidamente emergencia de salud pública de importancia internacional.

Con información de Reuters