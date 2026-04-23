Los candidatos a la secretaría general de la ONU se comprometen a impulsar reformas

FOTO DE ARCHIVO. Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, habla durante una conferencia de prensa en la que el gobierno anunció su nominación para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, en San José, Costa Rica

Por David Brunnstrom y Olivia Le ​Poidevin

23 abr (Reuters) - Los candidatos a convertirse en el próximo secretario general de las Naciones Unidas se comprometieron el miércoles a revitalizar la organización, que atraviesa dificultades, mediante la aplicación ‌de reformas, al tiempo que defendieron ‌sus principios fundamentales de establecimiento de la paz y apoyo al desarrollo.

Cuatro candidatos compiten por suceder a António Guterres como secretario general de la ONU a partir de principios del próximo año, y el ganador se enfrentará a la enorme tarea de revitalizar una organización en crisis, cuya importancia ha disminuido significativamente en los últimos años.

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En unas maratonianas audiencias ante representantes de los Estados miembros de la ONU y de la sociedad civil celebradas el martes y el miércoles, todos los ​candidatos se comprometieron a continuar ⁠con las reformas de esta organización de 80 años de antigüedad creada al final de la ‌Segunda Guerra Mundial.

PRESIÓN PARA LA REFORMA

A pesar de que las acciones de ⁠las grandes potencias han puesto a prueba las normas tradicionales ⁠del orden internacional de la posguerra, la organización, integrada por 193 miembros, se ha visto sometida a una intensa presión para recortar gastos y demostrar su relevancia.

El miércoles, la exvicepresidenta de Costa Rica, ⁠Rebeca Grynspan, afirmó que el establecimiento de la paz sería su principal prioridad, al ​tiempo que advirtió de que la confianza en el organismo mundial ‌está decayendo y se está agotando el tiempo ‌para recuperarla.

Grynspan, economista hija de padres que huyeron de Europa tras la Segunda Guerra Mundial ⁠y actual directora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dijo que la reforma era vital.

"Defender las Naciones Unidas hoy en día es tener el valor de cambiarlas", afirmó.

Macky Sall, de 64 años, que ocupó el cargo de presidente de Senegal durante 12 años hasta ​2024, dijo ‌en una audiencia celebrada el miércoles que llevaría a cabo reformas con una "gestión rigurosa" para garantizar una mejor coordinación entre los organismos de la ONU y evitar la duplicación de esfuerzos.

"Ahora es el momento de hacer más con menos", dijo, con el objetivo de crear "una organización revitalizada que sea capaz de ver que sus días más brillantes ⁠están por llegar".

Los candidatos se presentan a un mandato de cinco años que puede prorrogarse por otros cinco.

MENOS CANDIDATOS

Hasta ahora, hay muchos menos candidatos que en 2016, cuando Guterres fue elegido entre un grupo de 13 aspirantes, pero otros aún pueden sumarse en los próximos meses.

Grynspan, de 70 años, y la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, de 74, aspiran a convertirse en la primera mujer en dirigir la ONU en sus 80 años de historia.

La tradición dicta que el cargo rote entre las regiones, siendo América ‌Latina la siguiente en la lista, aunque Sall dijo a los periodistas que en la Carta de las Naciones Unidas no hay ninguna referencia a dicha rotación.

En su comparecencia del martes, Bachelet subrayó su apoyo a los derechos de la mujer. Algunos legisladores conservadores estadounidenses han pedido a Washington que vete su candidatura debido a su apoyo al aborto.

También se postula el argentino Rafael Grossi, un diplomático de ‌carrera de 65 años que ha dirigido el organismo de control nuclear de la ONU durante seis años.

Grossi dijo en su comparecencia que la reforma de la ONU iba por buen camino, pero que solo era ‌el comienzo.

Según la tradición, ⁠el secretario general no debe proceder de ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU —Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados ​Unidos— para evitar una concentración excesiva de poder, aunque el respaldo de las grandes potencias es crucial en un proceso de selección largo y complejo.

Con información de Reuters