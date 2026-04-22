El oleoducto Druzhba reanudará el suministro de petróleo a Europa

FOTO DE ARCHIVO. El oleoducto Druzhba entre Hungría y Rusia en la refinería del Danubio del grupo húngaro MOL en Szazhalombatta, Hungría

Ucrania ​ha comunicado al grupo petrolero húngaro MOL que se reanudarán los suministros de crudo ruso a través del oleoducto ‌Druzhba, dijo MOL el miércoles, ‌lo que podría permitir a Budapest desbloquear un préstamo de 90.000 millones de euros (105.790 millones de dólares) destinado a Kiev.

El oleoducto se ha convertido en una de las infraestructuras con mayor carga política de Europa desde que un ataque con drones rusos lo dañó en el oeste de Ucrania y detuvo ​los suministros de ⁠petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.

El primer ministro húngaro saliente, ‌Viktor Orbán, que fue derrocado en las elecciones ⁠del 12 de abril, y el ⁠Gobierno eslovaco habían acusado a Ucrania de retrasar las reparaciones, algo que Kiev ha negado.

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Ucrania reanudará el bombeo de petróleo a través ⁠del oleoducto Druzhba el miércoles, dijo el martes una ​fuente del sector a Reuters, después de ‌que el presidente Volodímir Zelenski anunciara ‌que las reparaciones habían concluido e instara a la ⁠UE a desbloquear un préstamo de 90.000 millones de euros (105.740 millones de dólares) paralizado por las disputas sobre el oleoducto.

"JSC Ukrtransnafta, la empresa responsable de la explotación del tramo ucraniano ​del oleoducto ‌Druzhba, ha informado oficialmente a MOL de que las obras de reparación del oleoducto Druzhba han concluido y que las condiciones de fuerza mayor vigentes desde el 27 de enero de 2026 cesaron a las 18:00 ⁠horas del 21 de abril de 2026", dijo MOL en un comunicado.

"Según la notificación, JSC Ukrtransnafta está lista para reanudar el tránsito de crudo hacia Hungría y Eslovaquia".

MAGYAR PIDE LA REANUDACIÓN DEL TRANSPORTE DE PETRÓLEO

El ganador de las elecciones húngaras, Peter Magyar, pidió el lunes a Zelenski que reabriera el oleoducto dañado tan pronto como ‌estuviera operativo, y que Rusia reanudara los envíos.

Ante la perspectiva de que el petróleo vuelva a fluir, los embajadores de los países de la UE en Bruselas reanudarán las conversaciones sobre la aprobación definitiva del préstamo de la UE que Budapest había bloqueado a ‌la espera de la reanudación de las exportaciones de petróleo.

Hungría, como Estado miembro de la UE, tiene la facultad de bloquear el ‌préstamo de la ⁠UE aunque no contribuya al mismo. El préstamo cubrirá dos tercios de las necesidades de financiación de ​Ucrania en 2026 y 2027 mientras se defiende de la invasión rusa.

(1 dólar = 0,8511 euros)

Con información de Reuters