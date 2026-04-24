Lluvias en Formosa: Vialidad intensifica trabajos para sostener caminos y conectividad en toda la provincia

Con un despliegue activo en todo el territorio, la Dirección Provincial de Vialidad de Formosa intensifica los trabajos para recuperar la transitabilidad y asegurar la conectividad entre localidades, en un contexto marcado por lluvias persistentes y acumuladas que impactan en gran parte de la provincia.

El administrador del organismo, Javier Caffa, explicó en diálogo con Agenfor que las tareas se desarrollan bajo un esquema organizado y coordinado con los municipios, además de priorizar la rehabilitación de desagües y el mantenimiento de caminos y rutas. "Se pone a disposición de las distintas localidades", señaló, al describir el abordaje territorial que lleva adelante el organismo.

"Más de 200, 240 y 250 milímetros", aseguró Caffa que cayó de lluvia, lo que se sumó a “todo el efecto acumulativo también de otras lluvias de semanas atrás, que colmaron las lagunas, esteros, riachos, es decir, todo el sistema hídrico en general de gran parte de la provincia, lo que ocasiona inconvenientes en el drenaje”.

Tareas de mantenimiento

Asimismo, aseguró que hay una pendiente de oeste a este, lo que hace que las precipitaciones que se dieron en la zona rural después se trasladen en dicha dirección a las distintas localidades. Por este motivo, desde el lunes las importantes precipitaciones que se registraron en toda la zona de Subteniente Perín, en Estanislao del Campo, en Ibarreta, en Comandante Fontana y en Palo Santo "se vienen trasladando hacia el este, por lo que están llegando ya a Pirané".

Caffa aseguró que Vialidad Provincial lleva delante "siempre con un protocolo", y detalló que se enfocan “en todo lo que es el mantenimiento de la red vial a los fines de seguir estableciendo la conectividad entre todas ellas”.

Finalmente, indicó que en todos los distritos del interior de la provincia, siete los que tiene Vialidad Provincial, hay una intensa actividad para recuperar la normalidad, rehabilitar los desagües, caminos y rutas, sobre todo, para que "los formoseños y las formoseñas puedan tener esos servicios de la mejor manera posible".

El desfinanciamiento de Nación

Esta semana, el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, advirtió sobre el estado crítico y el abandono generalizado de las rutas nacionales en la región y responsabilizó directamente al Gobierno nacional por la falta de inversión en obra pública.

El funcionario señaló que la ausencia de mantenimiento y reparaciones no solo eleva el riesgo de siniestros viales, sino que también encarece los costos logísticos y dificulta la actividad productiva en una zona donde la conectividad terrestre es vital.