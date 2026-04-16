Trump dice que los líderes libaneses e israelíes mantendrán conversaciones

Soldados israelíes se encuentran sobre un tanque en el norte de Israel, cerca de la frontera entre Israel y Líbano

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que líderes de Líbano e Israel mantendrán conversaciones, y ‌señaló que estaba "intentando ‌crear un pequeño espacio para respirar" entre ambos países, tras más de seis semanas de guerra entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá.

"Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana. ¡Genial!", escribió Trump en una publicación en redes sociales ​antes de la ⁠medianoche del miércoles, hora de Washington.

No especificó qué ‌líderes libaneses e israelíes mantendrían las conversaciones, ⁠ni dio más detalles.

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La oficina del ⁠primer ministro israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tampoco hubo respuesta inmediata a una ⁠solicitud de comentarios por parte de las oficinas ​del presidente libanés, Joseph Aoun, y del ‌primer ministro, Nawaf Salam.

El conflicto ‌se derivó de la guerra entre Estados Unidos ⁠e Israel contra Irán, cuando Hezbolá, respaldado por Irán, abrió fuego en apoyo de Teherán el 2 de marzo, lo que provocó una ofensiva israelí en ​Líbano, apenas ‌15 meses después del último conflicto.

Washington expresó el miércoles su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

El gabinete de seguridad de Israel ⁠se reunió a última hora del miércoles para debatir un posible alto el fuego en Líbano, según informó un alto funcionario israelí. Otro alto funcionario israelí y un alto funcionario libanés afirmaron que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba sometido a una fuerte presión por ‌parte de Washington para alcanzar un alto el fuego en Líbano.

Netanyahu, en un comunicado en vídeo difundido a última hora del miércoles, dijo que el ejército israelí seguía atacando a Hezbolá y estaba a punto de "tomar" la ‌localidad de Bint Jbeil, en el sur de Líbano.

El alto funcionario libanés dijo que, según la valoración de Líbano, Israel ‌quería asegurarse una ⁠victoria en Bint Jbeil antes de que se pudiera avanzar en el ámbito diplomático.

(Información ​de Emily Rose en Jerusalén, Maya Gebeily en Beirut y Jana Choukeir en Dubái; redacción de Tom Perry; edición de Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)