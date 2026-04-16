Trump dice que los líderes libaneses e israelíes mantendrán conversaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que líderes de Líbano e Israel mantendrán conversaciones, y señaló que estaba "intentando crear un pequeño espacio para respirar" entre ambos países, tras más de seis semanas de guerra entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá.
"Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana. ¡Genial!", escribió Trump en una publicación en redes sociales antes de la medianoche del miércoles, hora de Washington.
No especificó qué líderes libaneses e israelíes mantendrían las conversaciones, ni dio más detalles.
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La oficina del primer ministro israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tampoco hubo respuesta inmediata a una solicitud de comentarios por parte de las oficinas del presidente libanés, Joseph Aoun, y del primer ministro, Nawaf Salam.
El conflicto se derivó de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando Hezbolá, respaldado por Irán, abrió fuego en apoyo de Teherán el 2 de marzo, lo que provocó una ofensiva israelí en Líbano, apenas 15 meses después del último conflicto.
Washington expresó el miércoles su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.
El gabinete de seguridad de Israel se reunió a última hora del miércoles para debatir un posible alto el fuego en Líbano, según informó un alto funcionario israelí. Otro alto funcionario israelí y un alto funcionario libanés afirmaron que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba sometido a una fuerte presión por parte de Washington para alcanzar un alto el fuego en Líbano.
Netanyahu, en un comunicado en vídeo difundido a última hora del miércoles, dijo que el ejército israelí seguía atacando a Hezbolá y estaba a punto de "tomar" la localidad de Bint Jbeil, en el sur de Líbano.
El alto funcionario libanés dijo que, según la valoración de Líbano, Israel quería asegurarse una victoria en Bint Jbeil antes de que se pudiera avanzar en el ámbito diplomático.
(Información de Emily Rose en Jerusalén, Maya Gebeily en Beirut y Jana Choukeir en Dubái; redacción de Tom Perry; edición de Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)