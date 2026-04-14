El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reúne con el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, en el Departamento de Estado en Washington, D.C.

Por Simon Lewis y ​Humeyra Pamuk y Laila Bassam y Alexander Cornwell

WASHINGTON/BEIRUT/JERUSALÉN, 14 abr (Reuters) - El secretario de Estado de Estados Unidos, ‌Marco Rubio, acogió el ‌martes en Washington una reunión excepcional entre representantes israelíes y libaneses, y afirmó que espera que ambos países acuerden un marco para un proceso de paz, a pesar de que Israel continúa con su guerra contra Hezbolá.

Los dos países iniciaron sus primeras negociaciones directas desde 1983 con agendas ​contradictorias, ya que Israel ⁠descartó cualquier debate sobre un alto el fuego y ‌exigió a Beirut que desarme a Hezbolá, ⁠alineado con Irán.

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No obstante, la presencia ⁠de Rubio, principal diplomático y asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, puso de manifiesto el deseo de Washington ⁠de ver avances.

La reunión se produce en un momento ​crítico en Oriente Medio, una semana ‌después de que se alcanzó un ‌frágil alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e ⁠Irán.

Teherán afirma que la campaña de Israel contra Hezbolá en Líbano debe incluirse en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en general, lo que complica las ​conversaciones mediadas ‌por Pakistán destinadas a evitar nuevas repercusiones económicas.

El conflicto, que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ha provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo ⁠de la historia, lo que ha aumentado la presión sobre Trump para que encuentre una salida.

Rubio inauguró la reunión entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, expresando su esperanza de que las conversaciones puedan dar inicio a un proceso para poner ‌fin de forma permanente al conflicto en el Líbano y evitar que Hezbolá, a quien calificó de "representante terrorista de Irán", amenace a Israel.

"Esto es un proceso, no un acontecimiento. Es más que un simple día. Llevará tiempo, pero creemos que merece ‌la pena este esfuerzo, y es una reunión histórica sobre la que esperamos seguir construyendo. Y la esperanza hoy es que podamos ‌esbozar el ⁠marco sobre el que se pueda desarrollar una paz permanente y duradera", dijo Rubio.

Con información de Reuters