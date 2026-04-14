Rubio dice que "históricas" conversaciones Israel-Líbano deberían acordar un marco para la paz

Por Simon Lewis y Humeyra Pamuk y Laila Bassam y Alexander Cornwell
WASHINGTON/BEIRUT/JERUSALÉN, 14 abr (Reuters) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acogió el martes en Washington una reunión excepcional entre representantes israelíes y libaneses, y afirmó que espera que ambos países acuerden un marco para un proceso de paz, a pesar de que Israel continúa con su guerra contra Hezbolá.
Los dos países iniciaron sus primeras negociaciones directas desde 1983 con agendas contradictorias, ya que Israel descartó cualquier debate sobre un alto el fuego y exigió a Beirut que desarme a Hezbolá, alineado con Irán.
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No obstante, la presencia de Rubio, principal diplomático y asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, puso de manifiesto el deseo de Washington de ver avances.
La reunión se produce en un momento crítico en Oriente Medio, una semana después de que se alcanzó un frágil alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Teherán afirma que la campaña de Israel contra Hezbolá en Líbano debe incluirse en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en general, lo que complica las conversaciones mediadas por Pakistán destinadas a evitar nuevas repercusiones económicas.
El conflicto, que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ha provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, lo que ha aumentado la presión sobre Trump para que encuentre una salida.
Rubio inauguró la reunión entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, expresando su esperanza de que las conversaciones puedan dar inicio a un proceso para poner fin de forma permanente al conflicto en el Líbano y evitar que Hezbolá, a quien calificó de "representante terrorista de Irán", amenace a Israel.
"Esto es un proceso, no un acontecimiento. Es más que un simple día. Llevará tiempo, pero creemos que merece la pena este esfuerzo, y es una reunión histórica sobre la que esperamos seguir construyendo. Y la esperanza hoy es que podamos esbozar el marco sobre el que se pueda desarrollar una paz permanente y duradera", dijo Rubio.
Con información de Reuters