Aviones no tripulados israelíes lanzan granadas cerca de las fuerzas de paz de la ONU en Líbano

FOTO DE ARCHIVO. Un miembro del personal de mantenimiento de la paz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) permanece en su puesto en la aldea de Markaba, cerca de la frontera con Israel, sur de Líbano

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) dijo que el martes por la mañana aviones israelíes no tripulados lanzaron cuatro granadas cerca de las fuerzas de mantenimiento de la paz que trabajaban para eliminar los bloqueos de carretera que obstaculizaban el acceso a una posición de la ONU.

"Se trata de uno de los ataques más graves contra el personal y los bienes de la FPNUL desde el acuerdo de cese de hostilidades de noviembre pasado", dijo la FPNUL en un comunicado el miércoles.

Una granada impactó a menos de 20 metros y otras tres a unos 100 metros del personal y los vehículos de la ONU.

La FPNUL dijo que el ejército israelí había sido informado con antelación de los trabajos de despeje de carreteras de la FPNUL en la zona, al sureste de la aldea de Marwahin.

La semana pasada, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogó por unanimidad la misión de mantenimiento de la paz en Líbano hasta finales de 2026, tras lo cual comenzará una reducción y retirada ordenada y segura de un año de duración.

Creada en 1978, la FPNUL patrulla la frontera sur del Líbano con Israel.

Con información de Reuters