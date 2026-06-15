Líbano advierte a los desplazados sobre regresar a sus hogares tras el acuerdo entre EEUU e Irán

Personas desplazadas regresan a sus hogares en el sur de Líbano tras un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en Sidón, Líbano

Por Laila Bassam y ​Steven Scheer

BEIRUT/JERUSALÉN, 15 jun (Reuters) - Las autoridades del sur de Líbano advirtieron el lunes a las personas desplazadas por los tres meses de ‌guerra entre Israel y Hezbolá ‌que no regresaran precipitadamente a sus hogares, a pesar del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto generalizado, ya que Israel afirmó que no retiraría sus efectivos del sur.

Líbano ha sufrido las consecuencias más mortíferas del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con miles de muertos y unos 1,2 millones de personas desplazadas por la ​ofensiva israelí contra el ⁠grupo Hezbolá, respaldado por Irán, que abrió fuego contra Israel en ‌apoyo de Teherán el 2 de marzo.

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El primer ministro ⁠pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador clave entre Teherán ⁠y Washington, anunció que se había alcanzado un acuerdo a primera hora del lunes, hora local, y que el pacto exigía "el cese inmediato y permanente ⁠de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano".

En ​el sur de Líbano, donde las fuerzas israelíes ‌han ocupado una zona de seguridad ‌autoproclamada, los ayuntamientos emitieron comunicados en los que pedían a los ⁠residentes que pospusieran su regreso, según informó la agencia estatal de noticias National News Agency.

Mona Mazeh, una mujer desplazada que se refugia en el barrio de Hamra, en Beirut, no tenía planes inmediatos de regresar a ​su pueblo, ‌cerca de la ciudad sureña de Tiro. "Francamente, tenemos dudas; no se puede confiar en Israel", afirmó.

ISRAEL NO ES PARTE DEL ACUERDO ENTRE EEUU E IRÁN

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, cuyo país no forma parte del acuerdo entre EEUU e ⁠Irán, dijo que Israel no se retiraría de las zonas de seguridad del sur de Líbano, Gaza y Siria, y que tomaría represalias si Irán atacara a Israel a raíz de los acontecimientos en Líbano.

Katz dijo que la zona de seguridad del sur de Líbano sería despejada de residentes locales y de "toda infraestructura terrorista, incluidas las casas de las aldeas colindantes", en referencia a ‌Hezbolá.

El ejército israelí lleva semanas arrasando pueblos en el sur de Líbano, alegando que actúa contra milicianos de Hezbolá infiltrados en zonas civiles de la región, de mayoría chiíta. Cientos de miles de chiítas libaneses se han refugiado en otras partes del país.

En Nabatieh, una ciudad devastada del sur, ‌Mohamed Daqdouq dijo que había regresado el lunes por la mañana para ver cómo estaba su casa. "Necesitaremos toda una vida para reconstruirla, para volver a levantarla y ‌devolver a Nabatieh ⁠a su estado anterior", dijo.

Irán, cuya Guardia Revolucionaria fundó Hezbolá en 1982, había insistido en que se incluyera un ​alto el fuego en Líbano como parte de cualquier acuerdo más amplio con Estados Unidos.

Con información de Reuters