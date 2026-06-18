Lee se va del G7 con un bolígrafo de Trump tras diálogo sobre la península coreana

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y la primera dama de Corea del Sur, Kim Hea Kyung, llegan para una foto familiar previa a una cena de gala como parte de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia

El ​presidente surcoreano, Lee Jae-myung, abandonó la cumbre del Grupo de los Siete (G7) celebrada en Francia con un bolígrafo ‌de regalo del presidente ‌estadounidense, Donald Trump, y la promesa de una partida de golf tras una cena de trabajo que, según él, supuso un avance en la cuestión de Corea del Norte.

Lee, que asistió a la cumbre en Évian-les-Bains en calidad de socio invitado, dijo el jueves que había hablado largo y ​tendido con Trump ⁠durante la cena de los líderes.

"Mantuvimos una conversación en ‌profundidad de unos 90 minutos sobre la paz ⁠en la península de Corea y ⁠las relaciones entre Corea del Sur y Estados Unidos, y logramos avances significativos", escribió Lee en una publicación en la red ⁠social X.

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Al día siguiente, Trump le entregó a ​Lee el bolígrafo que había estado utilizando ‌para firmar documentos en la cumbre, ‌un gesto que, según sugirió Lee, se hacía eco ⁠de su primera cumbre, cuando Trump recibió un bolígrafo que Lee había utilizado.

Lee señaló que Trump también mencionó durante la cena la posibilidad de jugar al golf con él ​y con ‌la primera dama, Kim Hea Kyung.

"Pensé que solo era un comentario de pasada, pero parece que debería prepararme", dijo Lee, y añadió que Trump sacó el tema en dos ocasiones.

"Dijo que jugaría al golf ⁠con mi esposa y conmigo, y mi esposa incluso selló la promesa entrelazando los dedos", explicó Lee. "Luego, tras el almuerzo de hoy, volvió a decir que definitivamente deberíamos jugar al golf juntos".

Mientras posaban para una fotografía de grupo poco antes, Lee pidió a Trump que tomara la iniciativa para buscar una solución pacífica ‌a las tensiones con la vecina Corea del Norte, según informó la oficina de Lee.

La Casa Azul, sede presidencial, indicó que los líderes también debatieron iniciativas de beneficio mutuo, como la construcción naval, y coincidieron en la importancia de la cooperación entre ‌Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

Seúl y Washington son estrechos aliados en materia de seguridad, aunque en los últimos años ‌las relaciones se ⁠han visto tensas en ocasiones por cuestiones como los aranceles estadounidenses y el reparto de los ​gastos de defensa.

Trump describió a Lee como un "líder fuerte", según informó la oficina de Lee.

Con información de Reuters