Las muertes por ébola superan las 2.000 en República Democrática del Congo

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer congoleña sentada delante de la casa de un hombre que murió de ébola, mientras espera a que los trabajadores médicos retiren su cuerpo, en el Quartier Shuni 1, en Mongbwalu, Djugu, en Ituri, República Democrática del Congo

República ​Democrática del Congo informó el martes de que el número de muertes confirmadas por ébola había alcanzado ‌las 2.011, lo que ‌supone un nuevo y oscuro hito en lo que las autoridades sanitarias han calificado como el brote de propagación más rápida de la historia.

Los últimos datos del instituto de salud pública de República Democrática del Congo (RDC), a los que ha tenido acceso Reuters, también indican que hay 4.381 ​casos confirmados en cinco ⁠provincias.

La detección tardía, el conflicto y la sobrecarga de ‌los servicios sanitarios han contribuido a que ⁠el virus se propague más rápidamente ⁠que en brotes anteriores.

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El brote actual, el decimoséptimo de RDC, está causado por la cepa Bundibugyo, para la que no existen ⁠vacunas ni tratamientos aprobados.

La Organización Mundial de la ​Salud ha declarado el brote, que también ‌ha provocado casos en la ‌vecina Uganda, emergencia de salud pública de importancia internacional.

Un ⁠estudio publicado el mes pasado en la revista Science reveló que la transmisión podría haber comenzado en enero o incluso antes en la provincia de Ituri, identificando más de ​500 ‌casos sospechosos entre mediados de enero y el 15 de mayo.

La escasez de suministros médicos y la inseguridad en las zonas afectadas han complicado los esfuerzos para rastrear los contactos, aislar a los pacientes ⁠y frenar la transmisión.

Los datos del Gobierno congoleño muestran que solo el brote de ébola de África Occidental de 2014 a 2016 fue mayor, con 28.616 casos y 11.310 muertes registradas en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según la Organización Mundial de la Salud.

Se tardó casi cinco meses desde la declaración de ‌aquel brote en alcanzar las 1.000 muertes, mientras que el brote actual del Congo ha alcanzado las 2.000 muertes en menos de tres meses.

En un brote de ébola en el Congo entre 2018 y 2020, se tardó algo más de 12 ‌meses en alcanzar las 2.000 muertes. En el brote actual, las muertes han pasado de 1.000 a 2.000 en menos de ‌un mes, lo ⁠que pone aún más de relieve la rapidez con la que se está propagando el virus.

(Reporte ​de Fiston Mahamba; redacción de Ayen Deng Bior; reporte adicional de Clement Bonnerot e Ilham Sougue; edición de Robbie Corey-Boulet y Sharon Singleton; edición en español de Jorge Ollero Castela)