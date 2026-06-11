Las guerras de Irán y Ucrania marcarán la cumbre del G7 mientras Francia se adapta a Trump

FOTO DE ARCHIVO. Una vista aérea tomada con un dron del hotel Évian Resort, con vistas al lago Lemán, donde tendrá lugar la cumbre del G7 de 2026, en Évian-les-Bains, Francia

Por John Irish, Michel Rose y Andrea ​Shalal

PARÍS, 11 jun (Reuters) - Las guerras en Oriente Medio y Ucrania dominarán la cumbre del Grupo de los Siete de la próxima semana, para la que Francia, país anfitrión, elabora un programa destinado a proyectar unidad ‌y evitar la confrontación con el presidente de ‌Estados Unidos, Donald Trump.

La reunión, que se celebrará del 15 al 17 de junio en Évian-les-Bains, a orillas del lago franco-suizo de Lemán, reunirá a los líderes de Francia, Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, junto con la Unión Europea.

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Con Trump teniendo dificultades para poner fin a una guerra que ha trastornado la economía mundial y frustrado con los aliados europeos a quienes considera que le han fallado en el golfo Pérsico y que se han vuelto demasiado dependientes de EEUU para sus necesidades de seguridad, los diplomáticos afirman que la gestión de crisis será el ​asunto central.

Por lo tanto, no se ⁠esperan decisiones decisivas sobre cuestiones clave, entre las que también se incluyen la lucha contra los desequilibrios económicos mundiales ‌y el abastecimiento de minerales críticos exceptuando a China.

El grupo, fundado hace medio siglo, ha ⁠abordado tradicionalmente los retos económicos y geopolíticos con un amplio consenso. ⁠Sin embargo, esa cohesión se ha resquebrajado desde que Trump regresó a la Casa Blanca en 2025.

Tras haber cambiado ya las fechas para adaptarse a los planes de Trump de celebrar su cumpleaños con combates de artes marciales mixtas en ⁠el jardín de la Casa Blanca, los funcionarios franceses, al igual que otros anfitriones recientes de la cumbre, ​han rebajado las expectativas, insinuando que será un éxito si Trump simplemente se ‌queda durante todo el evento, tras haberse marchado antes de ‌tiempo de la edición de 2025.

"Macron se ha esforzado por elaborar una agenda diseñada para atraer el tipo ⁠de cosas que le gustan al presidente Trump", dijo Josh Lipsky, catedrático de Economía Internacional en el Atlantic Council.

EL ESTADO DE ÁNIMO DE TRUMP PODRÍA DEPENDER DE IRÁN

El ritmo podría venir dictado por los acontecimientos en Oriente Medio. El frágil alto el fuego entre EEUU e Irán está bajo presión, y conseguir siquiera un acuerdo provisional que retrase el ​abordaje de cuestiones más ‌espinosas, como el programa nuclear iraní, está resultando arduo.

Trump quiere que Irán reabra el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para los envíos mundiales de petróleo y gas. Teherán exige que EEUU ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes y libere los activos iraníes congelados, y que Israel cese su ataque contra la milicia Hezbolá, respaldada por Irán, en Líbano.

Los diplomáticos afirman que el estado de ánimo ⁠de Trump podría depender de si consigue cerrar un acuerdo antes de la cumbre. En los últimos meses, ha arremetido contra algunos de los aliados más cercanos de EEUU en la OTAN por su falta de voluntad para apoyar su campaña en el golfo Pérsico.

Un alto diplomático de un país miembro del G7 afirmó que un acuerdo podría permitir al grupo dejar atrás meses de tensión con EEUU.

Francia ha invitado a la cumbre a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, todos ellos directamente afectados por la guerra, junto con Egipto, un actor clave en los esfuerzos de mediación.

LOS EUROPEOS BUSCAN UN REINICIO DE LAS ‌RELACIONES CON EEUU SOBRE UCRANIA

También está invitado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania se han estancado y Zelenski quiere un nuevo impulso, por lo que está presionando para que Europa desempeñe un papel más importante.

A Zelenski le preocupa que el conflicto en Irán haya desviado la atención de EEUU. Mientras tanto, la dinámica en el campo de batalla ha cambiado, con drones ucranianos que penetran más profundamente en territorio ruso para cortar las ‌líneas de suministro del campo de batalla y paralizar la infraestructura energética.

Los diplomáticos europeos ven la cumbre como una oportunidad para convencer a Trump de que las propuestas estadounidenses para un acuerdo han sido demasiado favorables a Moscú. Los países europeos también quieren ‌dejar claro que están dispuestos a ⁠dialogar con Moscú al tiempo que endurecen las sanciones y refuerzan el apoyo militar a Ucrania, haciendo hincapié en que creen que es Rusia, y no Kiev, quien está bloqueando el ​progreso.

"Lo que vemos cada vez más es que los europeos empiezan a pensar en una vida con menos presencia de Estados Unidos", dijo Victor Cha, director de geopolítica y política exterior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington.

(Reporte adicional de John Geddie en Tokio y Giselda Vagnoni en Roma; edición de Richard Lough; edición en español de Jorge Ollero Castela)