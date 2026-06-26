Las autoridades designadas por Rusia declaran la emergencia económica en Crimea

FOTO DE ARCHIVO. Varios automóviles hacen cola para repostar en una gasolinera después de que las autoridades restringieran la venta de combustible, en Sebastopol, Crimea

Las autoridades designadas por Rusia en Crimea anunciaron el ‌viernes el ‌estado de emergencia en la península para hacer frente a problemas económicos, tras suspender el turismo y los campamentos de verano infantiles y detener todas las ​ventas de combustible ⁠en respuesta a ataques ‌ucranianos.

Serguéi Aksiónov, el jefe de ⁠Crimea designado por ⁠Rusia, dijo en Telegram que la situación de emergencia facilitaría la toma ⁠de decisiones para garantizar ​el funcionamiento estable de ‌todos los sectores de ‌los que depende el sustento ⁠de la población.

Las autoridades no dijeron qué supondría en la práctica.

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En los últimos meses, Ucrania ​ha ‌estado atacando de forma intensa objetivos energéticos y de otro tipo en Rusia para socavar las capacidades militares ⁠y las finanzas de Moscú, mientras intenta también aislarla de Crimea, que Rusia se anexionó de Ucrania en 2014.

Los ataques con drones están agravando la escasez de combustible, con ‌personas que informan de precios al alza y largas filas en las gasolineras.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuyo Gobierno ha cuestionado ‌los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, ha dicho que los ataques ‌contra infraestructura ⁠civil buscan sembrar discordia entre la población rusa.

(Reporte ​de Reuters; escrito por Gleb Stolyarov; edición de Philippa Fletcher; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)