La UE quiere avanzar rápidamente en las negociaciones de adhesión de Moldavia, afirma Kallas

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, y la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, llegan a una rueda de prensa tras su reunión en Chisinau, Moldavia

La jefa de política exterior de la Unión ‌Europea, Kaja ‌Kallas, dijo el viernes que aún no hay una fecha concreta para iniciar las negociaciones formales sobre la adhesión de Moldavia al bloque, ​aunque la ⁠UE desea avanzar con ‌rapidez en este asunto.

"No ⁠hemos fijado esa ⁠fecha, pero está claro que tenemos que actuar con rapidez", ⁠dijo Kallas en una ​rueda de prensa conjunta ‌con la presidenta ‌de Moldavia, Maia Sandu, y ⁠añadió que el cambio de gobierno en diferentes países había abierto una ​ventana ‌de oportunidad.

"Por eso creo también que debemos actuar mientras nadie se oponga a Moldavia, porque nunca se ⁠sabe cuándo puede surgir un gobierno que tenga, ya sabes, algún problema bilateral".

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Kallas señaló que Moldavia había avanzado en la aplicación de reformas y añadió ‌que la región separatista de Transnistria "no supondrá un obstáculo" en el camino de Moldavia hacia la adhesión al bloque.

Sandu reiteró ‌que Moldavia se había comprometido a firmar el tratado de ‌adhesión antes ⁠de 2028.

Con información de Reuters