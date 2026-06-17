La UE apoya la respuesta al ébola con 493 millones de euros

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

La Comisión Europea dijo el miércoles que financiará ‌la respuesta al ‌brote de ébola en África central con un paquete de ayuda financiera de 493 millones de euros (572 millones de dólares).

• El monto incluye apoyo ​médico de ⁠primera línea para la respuesta ‌inmediata al brote, ⁠asistencia humanitaria en la ⁠región de los Grandes Lagos y Uganda, investigación sobre vacunas y ⁠tratamientos contra los filovirus, ​así como trabajo a ‌más largo plazo ‌para mejorar la preparación y ⁠los sistemas de salud.

• La respuesta de la Comisión al brote ha sido ​coordinada desde ‌el primer día con los Estados miembros, organismos internacionales y socios.

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• "El ébola es una prueba para nuestra ⁠solidaridad global. Mientras algunos se repliegan, la UE sigue presente, comprometida y como un socio fiable", dijo en un comunicado la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja ‌Lahbib.

• La Comisión sigue vigilando de cerca el brote en cooperación con sus socios, aunque el Centro Europeo para la Prevención ‌y el Control de las Enfermedades evalúa actualmente que el riesgo ‌para las ⁠personas en Europa es muy bajo.

(1 dólar = ​0,8618 euros)

Con información de Reuters