La Rioja relanzó una línea gratuita de salud para mejorar el acceso a información y servicios sanitarios: los detalles

El Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Salud provincial, relanzó la línea gratuita 0800-444-0353, un servicio de orientación y acompañamiento destinado a brindar información general sobre distintos servicios sanitarios. La línea funciona de lunes a lunes, de 8 a 18 horas, y permite acceder a consultas vinculadas con centros de salud, turnos médicos, vacunación y atención en salud sexual y diversidad.

La subsecretaria de Planificación y Ejecución de Programas de Salud, Romina Cuello, explicó que la herramienta había sido implementada durante la pandemia y que ahora busca reforzar el vínculo entre la comunidad y el sistema público sanitario. “Queremos dar a conocer que esta línea sigue en funcionamiento, además de fortalecer el acompañamiento y el vínculo que la comunidad necesita con el sistema de salud”, señaló la funcionaria en declaraciones radiales.

Información y orientación sanitaria

Según detalló Cuello, el objetivo principal de esta herramienta es mejorar la accesibilidad y brindar una orientación adecuada a todas aquellas personas que necesiten ponerse en contacto con el sistema sanitario provincial. La funcionaria aclaró de manera enfática que este servicio no constituye una consulta médica, sino que funciona como un canal de asistencia que permite, por ejemplo, guiar a los ciudadanos hacia el centro primario de salud más cercano a su ubicación actual.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la implementación de esta iniciativa busca fortalecer el acompañamiento directo a la comunidad. Asimismo, remarcaron que el propósito central es facilitar el acceso a información verdaderamente útil y ágil para que los usuarios puedan realizar trámites, consultas y diversas gestiones vinculadas a la atención sanitaria en todo el territorio provincial.

Más salud en la provincia

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó en Chamical la inauguración de una nueva Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y la refuncionalización del servicio de odontología en el Hospital Zonal Luis Agote, acompañando la recorrida con el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, y la intendenta Dora Rodríguez.

Financiada enteramente con fondos provinciales y dotada de tecnología de última generación, esta obra busca modernizar la atención crítica, federalizar el acceso a la salud pública y evitar las constantes derivaciones hacia la Capital riojana.

Durante el acto, el mandatario remarcó la importancia de sostener la inversión estatal frente a un escenario nacional marcado por el desfinanciamiento y los recortes presupuestarios en el área sanitaria, y señala que el Estado debe garantizar estas prestaciones esenciales allí donde el sector privado no llega de manera integral. La inauguración del servicio de alta complejidad, que incluye también áreas de diálisis, quirófano y mejoras estructurales, se dio en la antesala de la Marcha Federal por la Salud Pública, convocada para el miércoles 20 de mayo.