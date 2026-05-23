Protesta estudiantil en Belgrado exigiendo elecciones parlamentarias anticipadas

La ​policía lanzó gases lacrimógenos y se enfrentó a manifestantes en el centro de Belgrado el sábado, mientras decenas de miles de personas ‌se reunían para exigir elecciones ‌anticipadas y el fin del mandato de más de una década del presidente populista de Serbia, Aleksandar Vučić.

La gente se agolpó en la plaza Slavija, uno de los principales cruces de la capital, en una nueva oleada de manifestaciones que comenzaron hace un año y medio, cuando el derrumbe mortal de un tejado desencadenó un movimiento liderado por ​jóvenes contra la supuesta ⁠corrupción y la mala gestión.

Agentes antidisturbios acordonaron el ayuntamiento de Belgrado, ‌a aproximadamente un kilómetro de distancia, antes de que estallaran ⁠enfrentamientos esporádicos entre manifestantes y la ⁠policía cerca del edificio de la presidencia y en las afueras de un parque donde los partidarios de Vučić llevan acampados desde marzo del año ⁠pasado.

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La policía lanzó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras mientras hacía ​retroceder a los manifestantes más allá en la calle. ‌Los manifestantes prendieron fuego a contenedores ‌llenos de basura.

El ministro del Interior, Ivica Dačić, dijo que 23 ⁠personas fueron detenidas, según informó la agencia de noticias Tanjug.

Dačić señaló que algunos agentes de policía resultaron heridos en los enfrentamientos, pero no dio detalles sobre la gravedad de las lesiones ni el número de ​agentes afectados.

Muchos ‌de los manifestantes llevaban insignias con manos rojas en las que se leía "Tus manos están manchadas de sangre" y pancartas con el lema "Los estudiantes están ganando".

Las protestas contra el Gobierno comenzaron tras el derrumbe de una marquesina en una estación de ⁠tren de la ciudad de Novi Sad, en el norte de Serbia, el 1 de noviembre de 2024. Los manifestantes, los líderes de la oposición y las organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que fue una señal de una mala gestión generalizada.

Vučić y sus aliados niegan las acusaciones de corrupción y de represión contra los críticos, y afirman que han tomado ‌medidas para castigar a los responsables del derrumbe del techo.

El sábado, antes de que estallaran los enfrentamientos, Mirjana Nikolić, rectora de la Universidad de las Artes de Belgrado, dijo a la multitud que la vitoreaba: "Este Gobierno tiene... miedo de quienes defienden su dignidad y sus derechos".

La policía estimó que la ‌multitud en la plaza y las calles circundantes ascendía a 34.300 personas. El Archivo de Concentraciones Públicas, un grupo que sigue las manifestaciones, situó la cifra ‌en torno a ⁠las 100.000 personas.

"He venido aquí para mostrar cuántos somos, cuántos ciudadanos descontentos hay y que ya es hora de ​organizar elecciones para mejorar las cosas", dijo en la manifestación Dragan Đurić, un agricultor de 55 años de la localidad de Sabac.

(Reportaje de Ivana Sekularac y Aleksandar Vasovic en Belgrado; edición de Andrew Heavens y Matthew Lewis)