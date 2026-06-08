La OTAN derriba un dron en el espacio aéreo de Letonia, según el ejército

Aviones de combate de la OTAN derribaron el lunes un dron que había entrado en el espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia, según informó el ejército del país báltico, en lo que constituye el más reciente de una serie de incidentes de seguridad de este tipo en las regiones fronterizas del este de Europa.
No se supo de inmediato el origen del dron.
En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques con drones de largo alcance contra Rusia, incluso en la zona del mar Báltico, donde varios drones militares ucranianos se han adentrado en el espacio aéreo de Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia.
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"¡Aviones de combate aliados derribaron con éxito un dron que volaba en el espacio aéreo letón!", dijo el ejército de Letonia en una publicación en la red social X.
Las autoridades advirtieron el lunes a la población de las regiones orientales de Letonia que buscara refugio en el interior de sus hogares debido a la amenaza. La alerta terminó cuando se derribó el dron, según informó el ejército.
Los drones militares que se adentran en el espacio aéreo de los países vecinos de Rusia han avivado la preocupación de que la guerra en Ucrania se esté extendiendo hacia las fronteras septentrionales de la OTAN.
El mes pasado, un avión militar de la OTAN derribó un presunto dron ucraniano sobre Estonia.
Con información de Reuters