FOTO DE ARCHIVO: Las banderas nacionales de los miembros de la OTAN ondean en la sede de la alianza en Bruselas, Bélgica

​Aviones de combate de la OTAN derribaron el lunes un dron ‌que había entrado ‌en el espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia, según informó el ejército del país báltico, en lo que constituye el más reciente de una serie de incidentes de seguridad ​de este ⁠tipo en las regiones fronterizas del ‌este de Europa.

No se supo ⁠de inmediato el origen ⁠del dron.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques con drones de largo ⁠alcance contra Rusia, incluso en ​la zona del mar ‌Báltico, donde varios drones ‌militares ucranianos se han adentrado en ⁠el espacio aéreo de Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"¡Aviones de combate aliados derribaron con éxito un dron que ​volaba ‌en el espacio aéreo letón!", dijo el ejército de Letonia en una publicación en la red social X.

Las autoridades advirtieron el lunes ⁠a la población de las regiones orientales de Letonia que buscara refugio en el interior de sus hogares debido a la amenaza. La alerta terminó cuando se derribó el dron, según informó el ejército.

Los ‌drones militares que se adentran en el espacio aéreo de los países vecinos de Rusia han avivado la preocupación de que la guerra en Ucrania se ‌esté extendiendo hacia las fronteras septentrionales de la OTAN.

El mes pasado, un avión militar ‌de la ⁠OTAN derribó un presunto dron ucraniano sobre Estonia.

Con información de Reuters