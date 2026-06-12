La economía británica empezó a notar el impacto de la guerra en Irán en abril

Un hombre mira unas gafas de sol expuestas fuera de una tienda en Tower Hamlets, Londres, Reino Unido

Por Andy Bruce ​y Suban Abdulla

LONDRES, 12 jun (Reuters) - La economía británica se contrajo un 0,1% ‌en abril, su ‌primera caída mensual desde agosto, ya que la cancelación de las carreras del Gran Premio de Fórmula 1 y otros eventos deportivos del golfo Pérsico a raíz de la guerra en Irán supuso un ​duro golpe ⁠para la industria del entretenimiento británica.

Los ‌datos mostraron los primeros indicios claros ⁠del impacto de la ⁠guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en el crecimiento económico británico.

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La Oficina Nacional ⁠de Estadística (ONS, por sus siglas en ​inglés) indicó que la ‌producción en el sector de ‌los servicios descendió en abril un ⁠0,2%, lastrada por los servicios administrativos y de apoyo, así como por los sectores de las artes, el ocio ​y el ‌entretenimiento.

Un responsable de la ONS señaló que había informes que indicaban que la cancelación de eventos deportivos en Oriente Medio había afectado a ⁠las empresas británicas relacionadas con estos.

El estallido de la guerra provocó la cancelación de las carreras del Gran Premio de Fórmula 1 en Baréin y Arabia Saudí, que estaban previstas para abril. También se suspendieron eventos de ‌tenis y fútbol.

La producción manufacturera aumentó un 0,4% en abril, impulsada por un aumento de la producción farmacéutica, que suele experimentar grandes fluctuaciones, lo que ayudó a compensar un ‌mal mes para el sector de los servicios.

La producción en los tres meses hasta abril ‌fue un ⁠0,7% superior a la de los tres meses anteriores, tal y ​como habían previsto los economistas.

Con información de Reuters