La demanda mundial de electricidad se acelerará en 2026 y 2027, según la AIE

FOTO DE ARCHIVO. Torres, postes y líneas de transmisión eléctrica se muestran en la madrugada de un caluroso día de verano en Commerce, California, EEUU

Se ​prevé que la demanda mundial de electricidad siga creciendo a un ritmo más rápido en 2026 y 2027, y ‌que las energías renovables ‌se conviertan en la principal fuente de generación eléctrica del mundo en 2026, según ha señalado la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe semestral sobre la electricidad.

• Se prevé que la demanda mundial de electricidad crezca un 3,6% en 2026 y un 3,8% en 2027, frente al 3% de ​2025, según la AIE.

• ⁠Se prevé que los principales motores del crecimiento sean ‌la expansión industrial, el aumento del número de ⁠electrodomésticos, un mayor uso del aire ⁠acondicionado y las bombas de calor, los vehículos eléctricos y los centros de datos.

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• La AIE señaló que la crisis energética de ⁠Oriente Medio había elevado los costos de generación de ​electricidad y aumentado la volatilidad, pero no ‌había frenado el crecimiento de la ‌demanda mundial.

• Se prevé que el crecimiento de la ⁠demanda esté liderado por China, con un 5,5% en 2026, seguida de India, con un 7%, y de Estados Unidos y la Unión Europea, con cerca del 2% cada uno.

• Las ​interrupciones en ‌el suministro de GNL debidas a la guerra de EEUU e Israel contra Irán están lastrando el consumo de electricidad en los mercados asiáticos importadores de GNL más sensibles a los precios, entre ellos Pakistán y ⁠Bangladés.

• Un fenómeno de El Niño más intenso de lo previsto en 2026 podría impulsar aún más la demanda de electricidad al aumentar las necesidades de refrigeración.

• Se prevé que la generación de electricidad a partir del carbón aumente un 1,4% en 2026, tras mantenerse estable en 2025, debido al aumento de los precios del ‌gas, que fomenta el cambio de fuente, a los efectos meteorológicos y a la reducción de la producción de energías renovables.

• Se espera que las energías renovables superen al carbón como principal fuente mundial de producción de electricidad tras alcanzar casi la paridad ‌en 2025.

• Se prevé que el suministro de energía solar y eólica crezca del 17% en 2025 al 21% en 2027.

• Se prevé ‌que el suministro ⁠de energía solar lidere el crecimiento de las energías renovables, superando a la energía eólica en 2026 ​para convertirse en la segunda mayor fuente de generación de energía renovable, solo por detrás de la energía hidroeléctrica.

Con información de Reuters