La Corte Suprema de Israel desestima el recurso para liberar a un médico de Gaza detenido sin cargos

FOTO DE ARCHIVO: El médico palestino Hussam Abu Safiya, capturado por el ejército israelí en Gaza a finales de 2024 y que aún permanece detenido, comparece por videoconferencia ante el Tribunal Supremo israelí en Jerusalén

​La Corte Suprema de Israel rechazó el martes un recurso para la puesta en libertad ‌de un destacado médico ‌palestino que permanece detenido sin cargos desde que fue capturado en Gaza a finales de 2024.

Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, es uno de los al menos 14 médicos de Gaza que llevan más de un año detenidos en ​Israel sin cargos.

La ⁠corte basó su decisión en "materiales confidenciales" que no ‌se compartieron con Abu Safiya ni con ⁠su abogado, dijo el martes ⁠a Reuters Naji Abás, director del Departamento de Prisioneros y Detenidos de la organización israelí de derechos ⁠humanos Médicos por los Derechos Humanos de ​Israel (PHRI, por sus siglas en inglés).

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Un ‌portavoz de la Corte Suprema ‌se negó a hacer comentarios.

"El mensaje que transmite ⁠esta decisión es inequívoco: se puede privar de libertad a un profesional médico de forma indefinida sin que se le imputen cargos y sin ​que ‌las autoridades presenten pruebas en su contra en un juicio público", dijo Abás en un comunicado.

El abogado de Abu Safiya y las organizaciones de derechos humanos afirman que al ⁠médico se le ha negado comida suficiente y que ha sido agredido en prisión.

El servicio penitenciario israelí ha desmentido las acusaciones.

Abu Safiya compareció por videoconferencia en una vista de la Corte Suprema celebrada el pasado miércoles en Jerusalén, con un aspecto notablemente más delgado.

Durante ‌los últimos 13 días, Abu Safiya también ha permanecido en régimen de aislamiento, según la PHRI.

El ejército israelí ha acusado a Abu Safiya de ser miembro del grupo miliciano palestino Hamás. No ha aportado pruebas ‌y el Ministerio de Sanidad de Gaza y Hamás han negado la acusación.

En 2023, Abu Safiya fue uno de ‌los médicos ⁠que se negaron a abandonar a las decenas de recién nacidos a los ​que estaban atendiendo después de que el ejército israelí les ordenara marcharse.

Con información de Reuters