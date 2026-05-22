La amnistía a los migrantes trae esperanza de mejores condiciones en los invernaderos de España

Chabolas donde viven migrantes documentados e indocumentados procedentes de Marruecos y el África subsahariana junto a invernaderos cubiertos de plástico en la provincia de Almería en Níjar, España

Tras ​siete años viviendo como migrante indocumentado en España, realizando trabajos ocasionales y alojándose en barrios marginales, el marroquí Abdelmoujoud Erra espera que la regularización puesta en marcha por ‌el Gobierno de izquierdas pueda, por ‌fin, cambiar su suerte.

"Sin papeles se pagan cinco euros (5,80 dólares) la hora. Pero si tienes papeles, vas a trabajar legalmente y vas a trabajar para más dinero. A lo mejor siete euros la hora u ocho", explica Erra, de 27 años, en la provincia de Almería, en el sur de España. Allí, los migrantes indocumentados se reúnen en las rotondas con la esperanza de que los contraten para recolectar frutas y verduras en la mayor concentración de ​invernaderos de Europa.

Él es uno ⁠de los muchos migrantes indocumentados que solicitan acogerse a la regularización, que podría beneficiar ‌a cientos de miles de personas y se prolongará hasta junio.

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La "amnistía" migratoria es ⁠un pilar de la agenda del presidente Pedro Sánchez ⁠para aprovechar los beneficios económicos de la migración para su población envejecida, mientras otros países endurecen sus fronteras.

Sin embargo, el proceso ha enfurecido a los partidos de la oposición de derecha. ⁠El Partido Popular afirma que saturará los servicios públicos, mientras que Vox ha ​acusado al Gobierno de intentar sustituir a los españoles nativos.

Si hubiera ‌tenido estatus legal, dijo Erra, habría podido materializar ‌su sueño de forjarse una carrera en el boxeo profesional y visitar a su ⁠familia en Marruecos. "He perdido mucho tiempo. Ojalá hubiera tenido los papeles antes", dijo.

El mes pasado, un incendio arrasó el asentamiento informal donde vivía, aunque sus documentos para la amnistía se salvaron porque los había guardado en la oficina local de la Cruz Roja.

Con más de 30.000 ​hectáreas de cultivos ‌intensivos bajo plástico, Almería es el principal proveedor invernal de hortalizas de la Unión Europea, entre las que se incluyen tomates y pepinos, y exporta productos por valor de 3.000 millones de euros al año y da empleo a unas 80.000 personas, según sindicatos y autoridades.

ESCASEZ DE MANO DE OBRA

Aunque aún no está ⁠claro cuál será el impacto definitivo en la producción y los costos laborales, las asociaciones empresariales agrícolas y los sindicatos afirman que esperan que esto ayude a paliar la escasez de mano de obra.

Andrés Góngora, coordinador del sindicato de agricultores COAG, reconoció que el sector emplea a algunos migrantes que se encuentran en el país de forma irregular y dijo que la amnistía aportaría estabilidad. Contar con una mano de obra más numerosa podría permitir el cultivo de productos que requieren más mano ‌de obra y fomentar la cohesión social, añadió.

Las organizaciones benéficas llevan mucho tiempo criticando las condiciones en Almería, y estiman que alrededor de 10.000 migrantes viven en viviendas precarias y que al menos el 70% de la mano de obra es indocumentada.

La población española, de 50 millones de habitantes, ha crecido en los últimos años, impulsada por la inmigración. Aproximadamente 840.000 migrantes indocumentados forman ‌parte actualmente de la mano de obra, según estima el laboratorio de ideas Funcas.

Entre ellos se encuentra Michael Aymaga, un ghanés de 35 años que vive en un asentamiento de migrantes a las afueras ‌de la localidad de ⁠Níjar, con suministro eléctrico intermitente y acceso limitado al agua.

Está encantado con la amnistía y afirma que quiere contribuir a su nuevo hogar. "Sin duda, utilizaría ​todas mis habilidades y todo lo que tengo para ayudar a España a convertirse en una España mejor", dijo.

(1 dólar = 0,8604 euros)

Con información de Reuters