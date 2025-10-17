El Kremlin dice que la cumbre Putin-Trump puede celebrarse en dos semanas, pero antes hay mucho que hacer

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, caminan hacia una conferencia de prensa conjunta después de su reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, EEUU

17 oct (Reuters) -El Kremlin dijo el viernes que una cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump, podría celebrarse en un plazo de dos semanas, o un poco más tarde, pero que queda mucho por resolver antes de fijar una fecha.

Trump y Putin acordaron el jueves celebrar una segunda cumbre sobre la guerra en Ucrania, provisionalmente en Budapest, tras una reunión el 15 de agosto en Alaska que no produjo ningún avance.

El sorprendente anuncio se produjo antes de una reunión entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y mientras Washington estudia suministrar a Kiev misiles de crucero Tomahawk.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tendrían que llamarse y fijar una reunión para resolver muchas cuestiones previas a la cumbre.

"Hay muchas cuestiones, hay que determinar los equipos negociadores, etcétera. Por lo tanto, todo se hará por etapas, pero, por supuesto, la voluntad de los presidentes está ahí", dijo Peskov.

"Efectivamente, (la cumbre) podría celebrarse dentro de dos semanas o un poco más tarde. Hay un entendimiento general de que no hay que aplazar nada".

Peskov dijo que Rusia sigue abierta a un acuerdo para poner fin pacíficamente a la guerra en Ucrania.

Rusia culpa a Kiev y a sus aliados europeos del estancamiento de las conversaciones de paz. Estos, a su vez, la acusan de plantear exigencias inaceptables y han dicho que no creen que Putin se tome en serio la búsqueda de la paz.

El Kremlin dijo por separado que Putin y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, habían hablado por teléfono el viernes para discutir la próxima cumbre y que Orban había dicho que Hungría estaba dispuesta a acoger el evento.

Con información de Reuters