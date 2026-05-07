Kremlin anuncia refuerzo de la seguridad de Putin por los actos del Día de la Victoria

Aviones de combate Su-25 rusos dibujan con humo los colores de la bandera rusa en el cielo mientras vuelan hacia la Torre Spasskaya del Kremlin durante un ensayo para el desfile militar por la victoria en la Segunda Guerra Mundial, en el centro de Mo

​El Kremlin anunció el jueves que se están adoptando medidas de seguridad adicionales para el presidente ‌ruso, Vladimir Putin, ‌ante la posibilidad de un ataque ucraniano durante las celebraciones del 9 de mayo, que conmemoran el aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.

"Saben que en vísperas de las fiestas importantes y, por supuesto, quizás lo más importante, el Día ​de la Victoria ⁠en nuestro país, los servicios especiales pertinentes siempre ‌adoptan medidas de seguridad adicionales", declaró a ⁠la prensa el portavoz del ⁠Kremlin, Dmitri Peskov.

Afirmó que este año es necesario debido a lo que denominó como "amenaza terrorista" procedente de ⁠Ucrania. Cuando se le preguntó si se está ​reforzando la seguridad del propio Putin ‌por la misma razón, Peskov ‌respondió: "Por supuesto".

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No obstante, desmintió una información publicada más ⁠temprano en la semana por la CNN y otros medios occidentales, que citaron a una agencia de inteligencia europea anónima, según la cual el ​Kremlin había ‌reforzado drásticamente la seguridad en torno a Putin por temor a un golpe de Estado o un intento de asesinato.

"Tengo una pregunta para usted. ¿Qué es la inteligencia europea? No ⁠tengo constancia de la existencia de tal cosa", dijo Peskov.

Moscú se encuentra en alerta máxima ante cualquier intento de Ucrania de perturbar los actos del sábado para conmemorar el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Putin presidirá un ‌desfile militar en la Plaza Roja de Moscú y, como es habitual, pronunciará un discurso.

En los últimos años ha aprovechado la ocasión para movilizar a los rusos en apoyo de la guerra en Ucrania, presentando a ‌sus soldados actuales como héroes que siguen los pasos de quienes defendieron el país en la Segunda Guerra Mundial.

Rusia ‌anunció la ⁠semana pasada que, por razones de seguridad, el desfile del 9 de mayo será ​más reducido este año, sin la habitual exhibición de armamento, como tanques y misiles.

Con información de Reuters